Während die hochbudgetierte deutsche Serie Babylon Berlin weit hinter den Erwartungen zurückblieb, beweist 4 Blocks, dass sich die Spree-Metropole bestens als Bühne für hochspannende Geschichten eignet. In den besten Momenten, von denen es gar nicht so wenige gibt, weckt die Serie über die kriminellen Verstrickungen eines in Neukölln tätigen libanesischen Familienclan, Erinnerungen an die legendären Sopranos aus New Jersey.

Zwar besucht Sippen-Chef Ali “Toni“ Hamadi keinen Psychiater, auch wenn er genügend Gründe dafür hätte, sondern plant den Ausstieg aus der Kriminalität und möchte stattdessen den hochangesehenen Job des Mietspekulanten ausüben. Dazu braucht er jedoch einen deutschen Pass, den er auch nach 26 Jahren in Deutschland immer noch nicht besitzt. Toni freut sich, als sich sein deutscher Freund Vince wieder bei ihm meldet. Er versucht seinen alten Kumpel, gegen die Widerstände seines Bruders Abba, in die Organisation zu integrieren,

Der hochtalentierte Frederic Lau (Die Welle), der den als Polizei-Spitzel tätigen Vince spielt, sollte eigentlich das Zentrum der Serie sein. Doch der österreichische Regisseur Marvin Kren, der die komplette erste Staffel inszenierte, hatte zuvor im Berliner Milieu recherchiert und setzte sich dafür ein, Toni Hamadi zur zentralen Figur zu machen. Die Rechnung geht voll auf, denn Kida Ramadan spielt erschreckend glaubhaft einen gewaltbereiten Menschen, dem seine Familie über alles geht.

Mit dem sehr vielseitigen Roland Zehrfeld wurde zudem noch ein passender Gegenpol gefunden. Zehrfeld spielt den Chef der Motorrad-Gang Chutulu ganz ohne psychologischen Unterbau als Gewalt-Fetischisten. Bei der Konfrontation zwischen Hamadis und Chutulus geht nicht nur im sensationellen Finale die Post ab. Genau wie die allerbesten US-Serien, zwingen die sechs Folgen der ersten Staffel den Zuschauer dazu 4 Blocks in einem Stück zu gucken.

Auch die zweite Staffel ist spannend geraten und die ersten drei (von sieben) Episoden wurden von Routinier Oliver Hirschbiegel (Das Experiment, Der Untergang) in Szene gesetzt. Das Geschehen läuft etwas vorhersehbarer ab, doch Kida Ramadan verziert das brutale Geschehen auch diesmal mit einigen schauspielerischen Glanzlichtern.

4 Block erlebte seine Premiere 2017 auf TNT. Die erste Staffel ist mittlerweile auch bei Amazon Prime verfügbar. Staffel 1 und 2 sind auch auf DVD und Blu-ray erschienen.

„4 Blocks – Staffel 1“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„4 Blocks – Staffel 1“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„4 Blocks“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„4 Blocks – Staffel 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„4 Blocks – Staffel 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„4 Blocks – Staffel 1 + 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„4 Blocks – Staffel 1 + 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken