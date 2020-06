Obwohl er in allerlei erfolgreichen Filmen dabei war, hat es Aaron Eckhart (bisher?) noch nicht ganz in die Top-Liga Hollywoods geschafft. Wer erinnert sich schon noch daran, dass er 2000 in Erin Brokovitch neben Julia Roberts und Albert Finney die dritte Hauptrolle spielte oder in Roland Emmerichs Midway dabei war. Selbst seine großartige Leistung in Christopher Nolans The Dark Knight als Harvey Dent / Two-Face fiel neben dem überragenden Heth Ledger als Joker nicht weiter auf.

Doch wenn Aaron Eckhart in einem Film dabei ist, dann ist dies durchaus ein Grund mal reinzuschauen, Ausnahmen wie I, Frankenstein bestätigen die Regel. So ist dies auch bei 64 Minutes – Wettlauf gegen die Zeit, der im Original den etwas griffigeren, weil konsequent englischen, Titel Line of Duty trägt und sich nicht ganz sicher ist, ob er eine Buddy-Komödie oder ein knallharter Cop-Thriller sein möchte.

Eckhart spielt den nicht mehr ganz jungen Cop Frank Penny, der bei einer Verfolgungsjagd einen Straftäter erschießt. Doch dabei handelt es sich um den Entführer der 11-jährige Tochter von Polizeichef Volk (etwas verschenkt: Giancarlo Esposito, der “Hühnchenmann“ aus Breaking Bad). Nun bleiben nur noch 64 Minuten um das in ein Wasserbassin gesperrte Mädchen vor dem Ertrinkungstod zu retten…

So weit, so konventionell. Doch etwas Drive bekommt der Film dadurch, dass Penny an die sehr junge Möchtegern-Online- Reporterin Ava Brooks (Courtney Eaton) gerät, die sich nicht abschütteln lässt. Durch ihren Livestream verfolgt die ganze Stadt die bleihaltigen Ermittlungen.

Das in der Geschichte steckende Potential wird in Sachen Generationskonflikt halbwegs lustig angezapft. Doch die ebenfalls in der Story schlummernden Möglichkeiten zur Satire auf den – oder Kritik am – auf schnelle Sensationen setzenden Online-“Journalismus“ wird leider kaum angetastet. Doch für den spannenden und amüsanten Konsum zwischendrin reicht es allemal.

Die Blu-ray von Koch Media enthält neben dem 99-minütigen Hauptfilm, wahlweise mit Audiokommentar von Regisseur Steven C. Miller (ohne deutsche Untertitel) noch diese Extras: Making Of (16:49 min, wahlweise mit deutschen Untertitel), Bildergalerie (2:22 min) und den deutschen Trailer (2:14 min)

