2018 entstand ein Horror-Thriller, bei dem sich der Synchronisations-Aufwand in Grenzen hielt. Die Geschichte spielt auf einer Erde, die drei Monate zuvor von Aliens erobert wurde. Um zu überleben bewegt sich die fünfköpfige Familie Abbott so lautlos wie möglich, durch zerstörte Städte…

John Krasinski (John Ryan) gelang 2018 mit A Quiet Place ein hochspannendes Kammerspiel, das fast ohne Dialoge auskommt und die Außerirdischen erst am Ende deutlicher in Erscheinung treten lässt. Krasinski übernahm gemeinsam mit seiner Ehefrau Emily Blunt (Mary Poppins‘ Rückkehr, Jungle Cruise) die Hauptrollen und der Film spielte das 20-fache seines Budgets von 17 Millionen Dollar ein.

Zwar hatte John Krasinski seinen Science-Fiction-Thriller nicht als Auftakt eines Franchises geplant, dennoch hatte er einige sehr gute Ideen für A Quiet Place II. Die ersten 20 Minuten zeigen, vor dem Hintergrund einer Kleinstadt, in spektakulären Bildern den Beginn der Invasion.

Der restliche Film spielt 474 Tage später. Zentrale Figur ist Regan, die gehörlose, älteste Tochter der Abbotts, die wieder von der auch im wirklichen Leben tauben Millicent Simmonds verkörpert wird. Regan hat einen Plan um Geräusche, die von ihrer Hörprothese erzeugt werden, gegen die Aliens einzusetzen. Das junge Mädchen macht sich alleine auf den Weg…

Eine wichtige Rolle spielt diesmal auch noch Cillian Murphy, der durch seine Hauptrolle in 28 Days Later bereits Erfahrung im Endzeit-Genre sammeln konnte. Das Resultat ist eine der wenigen Fortsetzungen, die ihrem Vorgänger nicht nur ebenbürtig sind, sondern diesen – was natürlich auch dem sehr viel höheren Budget geschuldet ist – in einigen Sequenzen sogar übertreffen.

Die DVD von Paramount enthält neben dem 93-minütigen Hauptfilm noch die Dokus “Tagebuch des Regisseurs: Der Dreh mit John Krasinski“ (9:15 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln) und “Wahrnehmbare Störung: Visuelle Effekte und Tongestaltung“ (8:05 min). Die Blu-ray präsentiert mit “Pulling back the Curtain“, “Regan’s Journey“ und “Überleben im Yachthafen“ noch drei weitere Berichte.



