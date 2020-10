2014 inszenierte der spanische Regisseur Paco Cabezas in den USA Tokarev – Die Vergangenheit stirbt niemals. Der Action-Thriller verblüffte vor allem dadurch, dass er halbwegs gute Kritiken erhielt, ob wohl Nicolas Cage die Hauptrolle spielte. Anschließend drehte Cabezas noch Mr. Right mit Sam Rockwell und Anna Kendrick, sowie Episoden zu Erfolgsserien wie Fear the Walking Dead oder American Gods.

Für Adiós – Die Clans von Sevilla kehrte Cabezas nach Spanien zurück und ihm gelang ein mitreißendes Action-Drama, mit faszinierenden Charakteren irgendwo zwischen Gut und Böse. Hauptfigur ist Juan Santos (Mario Casas), der zwar zu einem mächtigen Familen-Clan gehört, jedoch versucht ein bürgerliches Leben zu führen.

Das ist nicht eben einfach, da Juan eine längere Haftstrafe abzusitzen hat. Er ist zwar tagsüber Freigänger, doch der Santos-Clan erwartet von ihm, dass er Drogen in den Knast schmuggelt. Bei einem Autounfall stirbt Juans kleine Tochter. Es ist offensichtlich, dass das Unglück im Zusammenhang mit einem Bandenkrieg steht, in den auch Juans Familie verwickelt ist. Die ermittelnde Polizistin Eli (Ruth Diaz) muss herausfinden, dass einige ihrer Kollegen ebenfalls an die Clan-Aktivitäten beteiligt sind…

Paco Cabezas Film ist kein glamouröses Gangster-Epos, sondern seine Kriminellen agieren in einer ärmlichen Gegend und residieren dort alles andere als feudal. Dennoch gelingen faszinierende Einstellungen und eine oft atemlose Spannung, die durch mitreißende Parallelmontagen und einen ungewöhnlichen Soundtrack noch angeheizt werden. Paco Cabezas, aber auch seine faszinierend aufspielenden Darsteller, zu denen auch Natalia de Molina als Juans Ehefrau Triana gehört, sollte man im Blick behalten.

