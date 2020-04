After Life – Staffel 2

Nachdem es so ausgesehen hatte, als wenn Tony Johnson einen Ausweg aus seinem Trauerloch gefunden hatte, kehrt er doch zu alten Gewohnheiten zurück. Bis spät in die Nacht hinein trinkt er Wein und schaut er sich alte Videos an, die ihn und seine an Krebs verstorbene Frau Lisa in zumeist glücklichen Momenten zeigen. Auf das Interesse der Krankenschwester Emma, die seinen demenzkranken Vater pflegt, reagiert Tony abweisend…

In der ersten Staffel der Serie After Life spielte Ricky Gervais (The Office, Extras) den Kleinstadt-Journalisten Tony als einen Menschen, der sich das Recht herausnimmt, seine Mitmenschen an seinem Unglück teilhaben zu lassen und sie wie den letzten Dreck zu behandeln. Doch so langsam spürt Tony, dass er nicht der Einzige ist, der Probleme hat. Der von ihm gegängelte Postbote Julian ist obdachlos, die Ehe seines Schwagers Matt, der zugleich auch sein Chef beim Gratisblatt Tambury Gazette, ist, hat massive Eheprobleme und seine Kollegin Sandy Angst ihren Job zu verlieren.

Was an After Life lustig sein soll, ist unklar. Doch Gervais, der auch die Drehbücher zu allen 12 Episoden der ersten beiden Staffeln schrieb, gelang eine großartige Mischung aus nachdenklich machenden Passagen und schreiend komischen Humor, manchmal hart am Rande des Vulgären, aber niemals völlig vorbei am wirklichen Leben. Für Gervais spricht auch, dass er keine One-Man-Show abzieht, sondern seinem sorgfältig ausgewählten Ensemble genug Raum zur eigenen Entfaltung gibt.

Einen kleinen Nachteil hat die zweite Staffel, denn Corona-bedingt konnte Netflix die neuen Episoden (bisher?) nicht synchronisieren lassen (die deutschen Untertitel sind jedoch brauchbar). Dies hat aber auch Vorteile, denn der Betrachter wird dazu gezwungen After Life nicht nur nebenbei zu gucken, sondern sich voll in Ganz auf die Schicksale der Bewohner von Tambury einzulassen und wird feststellen, dass sich dies lohnt.

