Alcohol & Tobacco Ads

Angesichts des Streits um Außenwerbung für Tabak-Produkte ist dieser Prachtband brandaktuell. Chronologisch gegliedert und kommentiert wird dokumentiert, wie ungeniert in den letzten Jahrzehnten (in den USA) “Alcohols & Tobacco“ bzw. “Smoke and Spirits“ ohne jede Rücksicht auf Risiken und Nebenwirkungen beworben wurden.

Es ist ratsam, sich die Erstausgabe des Buchs zuzulegen, denn vielleicht müssen in weiteren Ausgaben zum Ausgleich für den Abdruck der mit aller Mad-Men-Finesse gestalteten Werbe-Maßnahmen Fotos von Raucherlungen oder Leberschäden abgedruckt werden.

Doch der Taschen Verlag hat bereits vorauseilend Abhilfe geschaffen. Die in drei Sprachen abgedruckten Texte setzen sich durchaus kritisch mit den Tricks der Werbebranche auseinander.

Allerdings kommt auch dabei der Spaß nicht zu kurz: “Noch ein Lungenbrötchen, ein Gläschen Sherry, eine Wanne Bier? Ob Businessmensch oder Malocher, alle vereint im Mischkonsum. Leider ist der Marlboro-Mann vom Zigarettenholen nicht zurückgekommen, und die Flasche steht nun verwitwet da.“

Stärker noch als eine Mahnung vor den Gefahren des Rauchens, Trinkens und (schlimmer noch!) Glaubens an die Wahrhaftigkeit von Anzeigen-Kampagnen, ist dieses Buch ein einziges Vergnügen, und eine bessere Ersatzdroge als ein Nikotinpflaster oder ein Kasten Clausthaler.

