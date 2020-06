haben in den letzten Jahren bei comicplus+ einen ganzen Reigen an gebundenen und kommentierten Gesamtausgaben von Serien wie Giacomo C., Tramp, Hopfen und Malz, Zehn Gebote und Der Schrei des Falken herausgebracht. Gemeinsam mit den Abschlussbänden der Serien Unterwegs und Agent Alpha erscheint auch ein Jubiläumsband.

Alles kommt, wie´s kommen muss feiert “35 Jahre Verlag Sackmann und Hörndl, versteht sich aber auch als Fortsetzung zu einer im Sommer 2010 erschienenen “kleinen Firmenschrift“, die dem letzten Kapitel mit “Die nächsten 25 Jahre…“ eine eher ironische als prophetische Überschrift gegeben hatte. So wie es jetzt aussieht, wird, soll comicplus+ 2020 auslaufen.

Das gebundene Buch bietet auf 56 Seiten einen informativen und anekdotenreichen Rückblick auf die letzten zehn Jahre, in den comicplus+ ein interessantes Programm gefahren hat. Es gab nicht nur eine ähnlich wie die klassischen Karl-May-Bücher aufgemachte Reihe mit Winnetou-Bänden von Helmut Nickel und Juan Arranz, Tom Bunks Comic-Biografie über seine Zeit in Berlin und New York, das Gratismagazin comics info sowie die zahlreichen Hardcover-Bände der eingangs erwähnten liebevoll aufgemachten Gesamtausgaben.

Besonders bemerkenswert sind die seit 2005 alljährlich erscheinenden Bände Deutsche Comicforschung. Herausgeber Eckart Sackmann präsentiert hier in chronologisch geordneten Artikeln höchst unterschiedliche Aspekte der hiesigen Comic-Historie, wobei oftmals völlig neue Erkenntnisse vermittelt werden. Es ist zu hoffen, dass uns diese Reihe erhalten bleibt.

„Alles kommt, wie´s kommen muss“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die Comics mit dem großen Plus: 25 Jahre Verlag Sckmann & Hörndl“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„comicplus+“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2020“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2019“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2018“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2017“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2016“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2015“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2014“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2013“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2012“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2011“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2010“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2009“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2008“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Deutsche Comicforschung 2007“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken