Ashley „Ash“ J. Williams, ein mit Gewehr, Kettensägen-Prothese und seinem 73er Oldsmobile bewaffneter Verkäufer aus der Hausratsabteilung vom S-Mart wird durch dämonische Kräfte (das berüchtigte Buch Necronomicon ist dabei mit im Spiel) direkt ins finstere englische Mittelalter katapultiert. Hier erwarten ihn Kämpfe gegen Legionen abgrundtief hässlicher Zombies, einschließlich einer gespenstische Armee von Skeletten. Kann Ash die Lebenden vor den Toten schützen, sein Mädchen retten und in seine Zeit zurückkehren?

Der 1982 von Sam Raimi (Spider-Man) und einigen Freunden für 350.000,- Dollar gedrehte Streifen Tanz der Teufel erregte nicht nur die Aufmerksamkeit Stephen Kings sondern fiel auch unserer Bundesprüfstelle auf, die den Film einem erwachsenen Publikum nur mit nicht unerheblichen Schnittauflagen zumuten wollte.

Raimi drehte fünf Jahre später mit Tanz der Teufel 2 weniger eine Fortsetzung als vielmehr eine Neuverfilmung des Stoffes, der man ihr sehr viel höheres Budget auch deutlich ansah. 1993 schließlich beendete der sehr phantasievolle Fantasy-Horrorfilm Armee der Finsternis die diesmal gar nicht mehr so blutige Geschichte.

Die Trilogie lebte nicht nur von Raimis wild entfesselter Kamera und seinen billig produzierten aber sehr effizienten teilweise mit Stop Motion im Stile von Ray Harryhausen realisierten Trickeffekten. Ebenso wichtig ist der wild grimassierende Hauptdarsteller Bruce Campbell. Er verkörpert den grimmig-trotteligen Ash so unverwechselbar, dass dieser Charakter auch als Comicfigur weiterlebte und z. B. in Marvel Zombies vs. Army of Darkness.

Armee der Finsternis ist eine herrlich durchgeknallte Mischung aus mittelalterlicher Fantasy, Slapstick und Trash-Horror. Endlich liegt dieser auch beim x-ten Betrachten noch viel Vergnügen bereitender Kultfilm als um 10 Minuten verlängerter Director´s Cut (mit einem ganz schön finsteren alternativen Ende) und als Blu-ray vor.

Die Ultimate Edition von „Armee der Finsternis“ enthält neben der kürzeren Kinoversion außerdem noch: US-TV-Fassung mit alternativen Einstellungen und geänderten Dialogen (ca. 85 Minuten, Englisch mit dt. UT), die Featurette “Creating the Deadites“ über die Specialeffekte, diverse Interviews und Behind the Scenes- Aufnahmen vom Set, Ein animierter Tribut zur Evil Dead-Trilogie, diverse Trailer aus mehreren Ländern, Deleted Scenes, Audiokommentar von Sam Raimi, Ivan Raimi und Bruce Campbell (ohne deutsche Untertitel), Deutscher Kinotrailer (1:53 min), US-Trailer (1:56 min) und eine Galerie mit 188 Bildern.

