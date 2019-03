Asterix -Das Geheimnis des Zaubertranks

Zum 40-jährigen Jubiläum des Zeichentrickfilms Asterix erobert Rom ist bereits ein Bilderbuch erschienen. Diese Adaption war bisher der einzige Asterix-Film, der nicht auf einer Comic-Vorlage basiert. Doch auch für der neuste – diesmal am Computer animierte – Film Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks erzählt eine komplett neue Geschichte.

Hierzu hat Egmont ein Album im “Asterix-Format“ veröffentlicht, das jedoch kein Comic, sondern ein Bilderbuch ist. Mir hat der Kinofilm nicht besonders gut gefallen, doch die sich oft über eine Doppelseite ziehende Bebilderung von Fabrice Tarrin (Violetta) ist prachtvoll. Es drängt sich die Frage, ob dieser Künstler, der bereits 2007 die Spirou-Geschichte Die Gruft derer von Rummelsdorf zeichnete, bei Asterix nicht vielleicht ein noch besserer Uderzo-Nachfolger als Didier Conrad wäre.

Sehr viel weniger als die Bilder überzeugt jedoch die Geschichte, die auch nicht besser dadurch wurde, dass Olivier Gay bei der Adaption des Drehbuchs von Louis Clichy und Alexandre Astier so manche Abkürzung ging. Dadurch bleibt z. B. unklar, warum Obelix plötzlich in Hypnose-Schlaf fällt, oder wieso der Fischhändler Verleihnix beim großen Schlussbankett in der Luft schwebt.

Angesichts von Tarrins sich stark an Albert Uderzo orientierenden Zeichnungen wird jedoch noch deutlicher als beim Anschauen des computeranimierten Films, dass viele Bestandteile der Geschichte einfach nicht zur Welt von Asterix passen. So wirkt es seltsam, dass Miraculix mit Wildschweinen sprechen kann und diese einsetzt um mit seinen Druiden-Kollegen zu kommunizieren. Das größenwahnsinnige Bombast-Finale in dem der Bösewicht “gegen einen Meteoriten“ knallt, weckt unangenehme Erinnerungen an den Asterix-Tiefpunkt Gallien in Gefahr.

Doch beinharte Asterix-Fans kommen um diese Publikation nicht herum und haben garantiert schon sehr viel schlimmeres im Regal stehen, wie z. B. das Souvenir-Programm zu Asterix on Ice!

