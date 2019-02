asterix und das geheimnis des zaubertranks

Der erste computeranimierte Film Asterix im Land der Götter erzählte 2014 noch mehr oder weniger werkgetreu den Comic-Klassiker Die Trabantenstadt nach. Fünf Jahre später brachte das selbe Team erstmals seit Asterix erobert Rom von 1976 wieder eine Geschichte ins Kino, die nicht auf einer (oder mehreren) Comic-Vorlagen basiert.

Im Zentrum des 14. Asterix-Film steht Miraculix, der – nachdem er sich verletzt hat – nachdenklich wird und versucht einen Nachfolger zu finden, dem er das Geheimnis des Zaubertranks anvertrauen kann. Der hinterhältige Druide Dämonix versucht an das Rezept des unbesiegbar machenden Wundermittels zu gelangen. Seine Methoden mögen zweifelhaft sein, doch dass er die Frage aufwirft, warum der Zaubertrank nur einem sehr kleinen Bruchteil der von den Römern unterdrückten Gallier zugängig gemacht wird, ist ein durchaus ernsthafter Ansatz.

Diese Ausgangssituation hätte zu einer wirklich interessanten Geschichte führen können, doch leider ist sie wenig mehr als ein Vorwand für die Zurschaustellung der diesmal deutlich verbesserten Tricktechnik (man achte auf die flauschigen Haare und die prachtvollen Kulissen). Die Gags sind jedoch eher albern, zumal sich viele Figuren betont anders verhalten als ihre Comic-Ebenbilder, Während Asterix mit seiner Rolle als bester Krieger des kleinen Dorfes hadert, macht Obelix schlapp und Troubadix vollbringt Heldentaten.

Ein gar nicht so schlechter Gag ist, dass ein Römer Tomcrus heißt, doch der Name ist leider Programm. Die die eher ungeschickt erzählte Geschichte von der Suche nach einem vertrauenswürdigen Druiden mündet in ein größenwahnsinniges Finale, dass eher an Harry Potter oder an hirnlose Bombast-Blockbuster mit Tom Cruise denken lässt.

Es ist nicht leicht eine wirklich originelle Geschichte über das gallische Dorf zu erzählen. Daran sind nach dem Tode des großen René Goscinny schon Albert Uderzo, sowie dessen NachfolgerJean-Yves Ferri und Didier Conrad gescheitert. Mit der in Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks aufgebotenen Tricktechnik wäre es jedoch möglich erstmals eine rundum gelungene Adaption der klassischen Asterix-Comic zu realisieren. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.

