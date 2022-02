Auclair: Simon vom Fluss

1973 startete in Tintin eine Serie, die so gar nicht zum kinderfreundlichen Konzept des frankobelgischen Comic-Magazin passen wollte. Geboten wurden dort formelhafte Geschichten in eskapistischen Genre-Serien wie Rick Master, Michel Vaillant oder Dan Cooper.

Simon du Fleuve hingegen spielt in einer dystopischen Zukunft, die bedrohlich nah und glaubhaft wirkt. Zugleich beschwor der Autor und Zeichner Claude Auclair aber auch die Schönheit der Natur. Erst in der zweiten Episode (bzw. Strophe) seiner ersten Simon-Geschichte Die Ballade des Rotschopfs wurde klar, dass sich die Handlung nicht auf einer alles andere als überbevölkerten Erde in grauer Vorzeit abspielte, denn im Hintergrund des ersten Panels sind gewaltige Strommasten zu sehen.

Wie es dazu kam, dass die Menschheit in primitiven Verhältnissen lebt, in der das Recht des Stärkeren gilt, erzählt Auclair als Rückblende in seiner zweiten Story Der Clan der Zentauren. Absolut untypisch für die Veröffentlichung in einem eher konservativen Comic-Magazin, thematisiert Auclair die Proteste der 68er-Bewegung, die gegen den kriegstreibenden Imperialismus der Großmächte demonstrierten.

Zwar kam es nicht zum Atomkrieg, doch Kämpfe um Rohstoffe und Explosionen sozialer Sprengstoffe zerstörten die alte Ordnung. Die Menschen wurden wieder zu Jägern, Sammlern, Bauern, Nomaden, Söldnern oder Clan-Chefs. Simon, den Auclair mit einer 1973 alle andere als üblichen langen blonden Haartracht ausstattete, versucht seinen Platz in dieser unsicheren Umgebung zu finden und die herrschenden Verhältnisse zu verbessern.

Bei uns erschien Auclairs Comic erstmals 1981 im Fachmagazin Comixene unter dem Titel Marc Simon und wurde dort auf dem Cover als “SF-Epos“ und “düstere Utopie“ angepriesen. Zwei Jahre später startete Carlsen die Serie als Simon: Zeuge der Zukunft und veröffentlichte alle neun auch in Frankreich erschienenen Alben.

Doch erst die dreibändige Gesamtausgabe von Cross Cult enthält den kompletten Simon, denn hier ist auch die erste Geschichte Die Ballade des Rotschopfs enthalten. Diese durfte nach dem Abdruck in Tintin aufgrund rechtlicher Probleme nicht als Album veröffentlicht werden. Angeblich handelt es sich um ein Plagiat von Jean Gionos Roman Das Lied der Welt. Doch für Auclair war die Geschichte eine Hommage, die er Giono gewidmet hat.

Wie von Auclair ursprünglich gewünscht, kommt Die Ballade des Rotschopfs nicht farbig wie in Tintin sondern in Schwarzweiß zum Abdruck. Der erste Band der Gesamtausgabe enthält zudem in Farbe noch die beiden Alben Der Clan der Zentauren und Die Sklaven, die zeigen was für Fortschritte der Zeichner Auclair in kurzer Zeit machte.

Hinzu kommt ein 36-seitiges Dossier von Patrick Gaumer, das sehr lebendig die Comic-Welt der frühen 70er-Jahre beschwört, aus der Simon vom Fluß hervorging. Sehr interessant ist auch das Vorwort von Andreas C. Knigge (1001 Comics), dem immer noch sehr deutlich die Begeisterung anzumerken ist, die ihn vor vierzig Jahren als Co-Herausgeber der Comixene dazu brachte, Auclairs Comic in einem Fachmagazin zu veröffentlichen.

„Simon vom Fluss – Gesamtausgabe 1″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon vom Fluss – Gesamtausgabe 2″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon vom Fluss – Gesamtausgabe 3″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 1 – Der Clan der Zentauren“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 2 – Die Sklaven“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 3 – In den Sümpfen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 4 – Die Pilger“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 5 – Zentrum 3″ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 6 – Der steinerne Kreis“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 7 – Der Weg des Simorgh“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 8 – Frühlingsstürme“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Simon: Zeuge der Zukunft # 9 – Eine einfache Liebesgeschichte“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Jean Giono: Das Lied der Welt“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken