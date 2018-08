Azrayen´- Gesamtausgabe

In letzter Zeit sind bei comicplus+ sehr schön aufgemachte, gebundene Gesamtausgaben von Serie wie Hopfen und Malz oder Agent Alpha erschienen, die der Verlag zuvor als Softcover veröffentlicht hatte. Doch in dieser Gesamtausgabe ist nicht nur tatsächlich ein kompletter Comic enthalten, sondern es handelt sich auch noch um eine deutsche Erstveröffentlichung.

Der Autor Frank Giroud, dürfte bei uns vor allem durch das ebenfalls bei comicplus+ (und dort auch als gebundene Gesamtausgabe) veröffentlichte Epos Zehn Gebote bekannt sein. 2002 wurde er auf dem Comic Salon in Erlangen mit dem Max-und-Moritz-Preis als bester internationaler Szenarist ausgezeichnet. Drei Jahre zuvor erhielt er zusammen mit dem Zeichner Lax (Christian Lacroix) auf dem Festival in Angoulême für den ersten Band von Azrayen´ den Grand Prix de la critique. Dass es dennoch 20 Jahre dauern sollte, bis dieser Comic bei uns erscheint, liegt sicher auch daran, dass hier keine leichte Kost geboten wird.

Wie bei comicplus+ üblich, verfügt auch diese Gesamtausgabe über Sekundärtexte, die diesmal zum Glück besonders umfangreich ausgefallen sind. In einem Tagebuch seines Vaters entdeckte Frank Giroud diesen als “einen zwanzigjährigen jungen Mann“, über den er kaum etwas wusste. Da sein Vater Soldat war, erfuhr er zugleich einiges über den ansonsten in Frankreich totgeschwiegenen Algerienkrieg. Für die Recherche zum Comic reiste Giroud mit seinem Vater nach Algerien und auch der Zeichner Lax (Ein Mann namens Cervantes) verwendete viel Zeit für Recherchen, was sich in einem sehr eigenen Stil mit kantigen Figuren und ocker-roter Farbgebung niederschlug.

Das Resultat ist – obwohl es um die Suche nach einer in den Bergen von Algerien verschollenen französischen Einheit geht – keine konventionelle Abenteuergeschichte, sondern der spannende Versuch nachzuvollziehen, was in den 50er Jahren in Nordafrika geschehen ist.

