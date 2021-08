Baru: Bella Ciao

Der neue Comic von Hervé Barulea alias Baru (Autoroute Du Soleil) ist zwar der Auftakt einer dreiteiligen Reihe, erzählt jedoch keine durchgehende Geschichte.

Als eine Art roter Faden dient das Lied Bella Ciao, das viele die Hymne der italienischen Partisanen des Zweiten Weltkriegs war und dadurch zum linken Kampflied schlechthin geworden ist. Seine Ursprünge hatte der Ohrwurm jedoch bereits Anfang des letzten Jahrhunderts als Klagelied der Reispflückerinnen in der Region Bologna.

Zum Auftakt seines Comics geht Baru noch weiter zurück und schildert in beeindruckender schwarzweiß getönter Grafik wie 1893 ein Aufstand italienischer Gastarbeiter, die in den Salinen von Aigues-Mortes tätig waren, von der französischen Arbeiterschaft und Obrigkeit brutal niedergeknüppelt wurde.

Thematisch passend platziert Baru inmitten seiner Zeichnungen auch einen Zeitungsartikel von 1905 über angebliche Essgewohnheiten italienischer Einwanderer (in deren Mägen häufig “die im Umkreis einiger Meilen an Krankheit gestorbenen Tiere“ landen), der zeigt, wie selbstverständlich (seinerzeit) der Hass auf Auslänger geschürt wurde.

Zugleich wird klar, wie schwer es schon immer war, sich in der Fremde einen Platz zum Leben zu erkämpfen. Baru lässt in seinen Comic aber auch Erlebnisse aus seiner Jugend als Sohn italienischer Einwanderer in Lothringen einfließen, die er in seinem bewährten leicht karikierenden und leuchtend kolorierten Stil zu Papier bringt. In einer weiteren sehr viel schlichter gezeichneten Erzähl-Ebene tritt der gerade an seinem Comic arbeitende Baru auch noch selbst auf und präsentiert das Rezept zu „Cappelletti in Brühe“ .

Bei diesem aus scheinbar wahllos aneinandergereihten Episoden bestehenden Comic erschließt sich nicht, wo die autobiografischen und familiengeschichtlichen Erlebnisse aufhören und die angelesene Historie beginnt. Einzelne Episoden hinterlassen einen sehr viel stärkeren Eindruck, als das große Ganze. Das mindert jedoch kaum die Faszination am neuen Werk von Baru, der einmal mehr von den Ursachen und Auswirkungen sozialer Ungerechtigkeiten erzählt, ohne dabei zu belehren oder zu langweilen.

