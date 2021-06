Michael Douglas spielt den schon etwas ausgebrannten Cop Nick Curran, der in Sam Francisco einen Mord an einem Rockstar aufklären soll. Dieser wurde beim Liebesakt gefesselt und mit einem Eispickel umgebracht. Die geheimnisvolle Romanautorin Catherine Tramell (Sharon Stone) hat in ihrem neusten Roman, genauso einen Mord beschrieben…

So richtig zünden als der ganz große Sex-Skandalfilm wollte Basic Instinct 1992 in Europa nicht, obwohl hierzulande eine längere Fassung als in den USA lief. Da hatte Regisseur Paul Verhoeven in seiner holländischen Heimat schon ganz andere Dinger gedreht.

Doch in den USA waren Frauenrechtler und Homosexuelle auf den Barrikaden und flankierten den Filmstart mit Demos. All das ist heute wieder stärker nachvollziehbar als damals. Auf den zweiten Blick ist „Basic Instinct“ ein immer noch ein höllisch spannender Film in allerbester Hitchcock-Tradition mit Sharon Stone als ungeheuer starke weibliche Hauptdarstellerin, die Michael Douglas ganz schön in den Schwitzkasten nimmt.

Extras der Digital-Remastered-Blu-ray: Zwei Audiokommentare, einmal von der Kunst und Kulturhistorikerin Camille Paglia und einmal von Paul Verhoeven und Jan de Bont (wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln, Basic Instinct: Sex, Death & Stone – D i e n a c k t e W a h r h e i t (53:11 min), Blondes Gift – Making of (24:38 min), Featurette: Cast & Crew (6:29 min), Jerry Goldsmiths Musik von Basic Instinct (16:16 min) Storyboard-Vergleich (6:59 min), Screen Tests, Deutscher Trailer (1:29 min), Booklet

