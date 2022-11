Batman and Superman: Battle of the Super Sons

Genau wie beim sich ebenfalls an ein junges Publikum richtenden Animationsfilm League of Super-Pets wird auch hier am Anfang bildgewaltig in Szene gesetzt, wie kurz bevor sein Heimatplanet Krypton explodiert, der kleine Kal-El in einer Rakete entkommen und einen blinden Passagier an Bord hat.

Doch dabei handelt es sich nicht um das Hündchen Krypto, sondern um den außerirdische Seestern Starro, der kürzlich in The Suicide Squad sein Realfilm-Debüt erlebte. Der 45. Beitrag zur Reihe der DC Universe Animated Original Movies spielt zu einer Zeit als Jonathan Kent, der 12-jährige Sohn von Superman und Lois Lane, gegen Starro antreten muss, der die komplette Justice League und einen Großteil der Menschheit unter Kontrolle gebracht hat.

Hierfür muss sich der wohlerzogene Jonathan mit Batmans Rabauken-Sohn Damian verbünden, der dem dunklen Ritter als Robin zur Seite steht. Es braucht eine ganze Weile, bis die höchst unterschiedlich temperierten Jünglinge zum Team der Super Sons zusammenfinden und gemeinsam gegen ihre von Starro gelenkten Väter antreten.

Während die DC-Superhelden zuvor noch konventionell im Handbetrieb animiert und nur die Hintergründe am Computer entworfen wurden, wird hier erstmals fast komplett auf CGI gesetzt. Das Resultat sieht aus wie ein ultraaufwändiger Blockbuster, doch auch die Geschichte voller Humor, Menschlichkeit und Action kann voll überzeugen.

Die Blu-ray von Warner (eine DVD gibt es nur in Frankreich) enthält neben dem 79-minütigen Hauptfilm noch dieses Bonusmaterial: „Söhne und Rivalen: Jonathan und Damian“ (14:41 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln) und den Zweiteiler „The Demon’s Quest“ aus „Batman: The Animated Series“

