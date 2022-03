Batman: Dark Victory

Als Batman ganz am Anfang seiner Karriere stand, war Gotham City noch eine Stadt, die von Banden und Syndikaten beherrscht wurde. Die Clans hatten so klangvolle Namen wie Falcone, Maroni, Zucco oder Viti. Sie hatten die Stadt und die Möglichkeiten, wie man mit Kriminalität Geld verdient, unter sich aufgeteilt. Alles war geregelt.

Bis dieser Batman erschien und mit ihm eine Schar verrückter, kostümierter Krimineller. Die Machtverhältnisse mussten neu geregelt werden und das ging nicht ohne Morde und Opfer. Nur wenige Standhafte boten dieser Übermacht Gegenwehr und nicht alle hielten diesem Druck stand.

Erzählt wird die Geschichte von Macht und Gier, von Korruption und Intrigen. Zwischen all dem treibt ein Mörder sein Unwesen, der seine Opfer erhängt und ein Rätsel am Tatort zurücklässt. Das erste Opfer ist „Chief“ O’Hara, ein alter Polizist, der viele Jahre treu seinen Dienst verrichtet hat. Das zweite Opfer ist Gilian B. Loeb, der Vorgänger von James Gordon. Loeb hatte seinen Job wegen Bestechung und Korruption verloren. Ist hier eventuell ein Motiv des Mörders erkennbar? Wer ist der Mörder – oder die Mörder – und was sind die Motive?



Erzählt wird die Geschichte von Bruce Wayne, der versucht seine Dämonen in den Griff zu bekommen und tut, was ein Mann eben tun muss. So einfach! Bruce Wayne wird als einsamer Mann dargestellt, der auch noch mit Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent – jetzt Two-Face – einen seiner besten Freunde verloren hat. Da die Geschichte am Anfang seines selbst gewählten Kampfes gegen das Böse spielt, fehlt ihm auch noch Robin.

Erzählt wird vom Kampf Gut gegen Böse. Doch wie das erzählt wird ist einzigartig und für einen Comic sehr unerwartet. Loeb entwickelt seine Geschichte sehr gradlinig und versteht es Spannung aufzubauen. Diese Atmosphäre wird meisterhaft von Sale eingefangen und in eine einzigartige Bildersprache übersetzt.

Unverkennbar ist eine gewisse Nähe zu Frank Miller, der es anfangs gar nicht mochte, dass ein anderer Künstler in seinem Sin City-Revier wilderte. Mochte es vielleicht noch am Anfang von Tim Sales Karriere nicht ganz von der Hand zu weisen gewesen sein, so tut man ihm nun Unrecht, wenn man ihm dies auch hier unterstellen würde. Der Stil ist einzigartig und die Personen und Charaktere sind brillant in Szene gesetzt.

Jeph Loeb ist ein Autor der Extraklasse. Von ihm und Tim Sale stammen Superman for all Seasons, Daredevil: Yellow, Spider-Man: Blue und Hulk: Gray und Captain America: White. Loeb versteht es, Superhelden wieder neu zu interpretieren und ihnen wieder Faszination neu ein zu hauchen. Nach dem Riesenerfolg von Batman: Das lange Halloween war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es zur Fortsetzung kommen würde.

Dark Victory ist zwar die direkte Fortsetzung von The Long Halloween, aber auch ohne Kenntnis des ersten Teiles ist dieses Buch zu empfehlen. Ein Lesevergnügen der besonderen Art. Auch für Leute – oder gerade für Leute – die keine Comics mögen! Dark Victory ist Meilenstein des Mediums Comic.

Norbert Elbers

