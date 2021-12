Batman – Die Maske im Spiegel 2

Nun gibt es schon elf Morde des Doppelgängers und es werden immer mehr. Bruce möchte Zugriff auf den Ermittlungsstand der Polizei bekommen und nimmt Kontakt auf zu Blair Wong.

Bruce Wayne und die junge Polizistin Blair Wong kommen sich näher und stellen fest, dass sie Gemeinsamkeiten haben: In Yale studiert – aber abgebrochen, einige Jahre in Brasilien gelebt……und: Auch die Eltern von Blair Wong sind vor ihren Augen ermordet worden, als sie noch ein Kind waren.

Bruce weiß das und möchte diese emotionale Verwundbarkeit ausnutzen um an die Polizeiakten im Fall „Doppelgänger von Batman“ zu kommen. Aber es kommt etwas anders, als sich echte Gefühle zwischen ihnen entwickeln.

Die Aussage von Wesker im ersten Band, etwas gegen Batman zu unternehmen, weil er schlecht für Geschäft sei, steht immer noch im Raum, während die Suche nach dem Doppelgänger auf allen Seiten auf Hochtouren läuft.

Weskers Sohn Arnold wird immer mehr als schwer gestört beschrieben und der Ratcatcher (Otis Flannegan) bietet Batman seine Hilfe an, weil er dieselben Ziele verfolgt und sich in allen unterirdischen Kanälen und Tunneln wie kein anderer auskennt.

Ein wenig unerwartet ist in einem Rückblick die Darstellung von Alfred. Er wird in seinem kurzen Auftritt etwas „out of character“ dargestellt und hat Bruce schon verlassen, als dieser noch ein Kind war.

Autor Mattson Tomlin und Zeichner Andrea Sorrentino gelang es die Spannung und das hohe Niveau der grafischen Darstellung gegenüber dem ersten Band noch zu übertreffen, und es ist weiterhin unmöglich vorherzusagen, wer der Doppelgänger ist.

Norbert Elbers

