Beate und Serge Klarsfeld: Die Nazi-Jäger

“Nazi, tritt zurück!“ rief Beate Klarsfeld am 2. April 1968 von der Besuchertribüne des deutschen Bundestages dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger zu. Dieser war bereits Anfang 1933 in die NSDAP eingetreten und arbeitete während des Kriegs als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes mit dem Reichspropagandaministerium von Joseph Goebbels zusammen.

Am 7. November 1968 gelang es Klarsfeld mit Hilfe des französischen Presseausweises ihres Ehemanns Serge beim CDU-Parteitags in Berlin so nahe an Kiesinger heranzukommen, dass sie diesem eine Ohrfeige verpassen konnte, während sie dabei “Nazi, Nazi, Nazi!“ ausrief. Von diesem durchaus wichtigen Moment der deutschen Nachkriegs-Geschichte gibt es kein Foto. Doch in einem von Pascal Bresson geschriebenen Comic hat der Zeichner Sylvain Dorange die Ohrfeige visualisiert.

Der Comic erzählt auch davon, wie Beate Klarsfeld noch am Abend des 7. Novembers von einem Schnellgericht zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt wurde (und die Strafe nicht antreten musste, weil sie auch die französische Staatsbürgerschaft hatte). Die Presseberichte, die Klarsfelds Ohrfeige generierte, trug ganz gewiss dazu bei, dass nach der Bundestagswahl 1969 Willy Brandt anstelle von Kiesinger Bundeskanzler wurde.

Ausführlich wird durch Rückblenden auch die Vorgeschichte der Ohrfeige erzählt. In stimmungsvollen Bildern kann miterlebt werden, wie die junge Beate Künzel in Paris Serge Klarsfeld kennen und lieben lernte. Gezeigt wird auch, wie Beate und Serge Klarsfeld nach ihrer Hochzeit 1966 zu einem Empfang in die deutsche Botschaft in Paris eingeladen wurden, wo sie Willy Brandt trafen.

Doch – quasi als Rückblende in der Rückblende – reisen Bresson und Dorange noch sehr viel weiter zurück in der Zeit. 1943 in Nizza musste Serge, der sich mit Mutter und seiner Schwester, in einem Schrank versteckte, miterleben, wie sein Vater Arno von der Gestapo abtransportiert wurde. Arno Klarsfeld wurde danach in Ausschwitz umgebracht.

Die tragische Vergangenheit ihres Mannes führten dazu, dass Beate Klarsfeld die herrschenden Verhältnisse in ihrem Heimatland sehr kritisch betrachtet. Die Ohrfeige war dabei erst der Anfang. Die Klarsfelds begannen damit Kriegsverbrecher ausfindig zu machen und die Regierungen von Deutschland und Frankreich dazu zu bringen Anklage zu erheben gegen unbehelligt lebende und weiter ihr Gift verbreitende Alt-Nazis.

Der Höhepunkt dabei war, dass Klaus Barbie, der sogenannte “Schlächter von Lyon“, den die Klarsfelds bereits 1972 in Bolivien ausfindig gemacht hatten, 15 Jahre später in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Auf knapp 200 Seiten gelingt diesem Comic die spannende aber auch sehr aufschlussreiche Schilderung einer beeindruckenden Lebensleistung.

„Beate und Serge Klarsfeld: Die Nazi-Jäger“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken