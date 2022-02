1995 trafen sich Jesse und Celine im Zug nach Wien und sie verlebten einen wunderschönen Abend voller Gesprächen und Romantik. Sie wollten sich exakt ein Jahr später wieder treffen, doch wie das Leben so spielt, musste Celine auf die Beerdigung ihrer Großmutter und Jesse wartete vergebens in Wien. Acht Jahre begegnen sie sich zufällig in Paris wieder und plötzlich scheint alles wieder wie damals zu sein.

Wer Before Sunrise gesehen hat, wird den Film so schnell nicht wieder vergessen und sich unweigerlich fragen was aus Jesse und Celine wohl geworden ist. Regisseur Richard Linklater (School of Rock, A Scanner Darkly) hat neun Jahre später gemeinsam mit den Darstellern Ethan Hawke und Julie Delpy (An American Werwolf in Paris) die Fortsetzung Before Sunset erarbeitet, die sich nicht hinter dem Original verstecken muss, sondern es ganz selbstverständlich weiterführt. Weitere Begegnungen mit Jesse und Celine schienen danach nicht ausgeschlossen zu sein.

Tatsächlich kam es nach weiteren neun Jahren 2013 zu einer erneuten Bestandsaufnahme des Beziehungsstatus von Jesse und Celine. In Before Midnight sind die beiden ein Ehepaar mit zwei kleinen Zwillingstöchtern. Bei einem Familienurlaub in Griechenland, an dem zunächst auch Jesses Sohn aus erster Ehe teilnahm, fragt sich der Zuschauer ob die Liebe im Alltag noch eine Chance hat…

