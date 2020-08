Bezaubernde Jeannie

Als sein Raumschiff vom Kurs abkommt landet Captain Tony Nelson auf einer einsamen tropischen Insel und findet dort eine seltsame Flasche. Als er diese öffnet entschlüpft eine wunderschöne blonde Frau namens Jeannie. Diese ist nicht nur zauberhaft, sondern hat auch noch Zauberkraft. Sie folgt ihrem “Meister“ nach Florida ins sonnige Cocoa Beach und setzt alles dran ihn glücklich und zu ihrem Ehemann zu machen.

Nahezu zeitgleich mit der ähnlich gelagerten Serie Verliebt in eine Hexe startete 1965 I Dream of Jeannie. Doch während die niedliche Hexe Samantha und ihr geliebter Darrin schon recht bald ein zwar immer wieder verzaubertes, aber insgesamt doch eher spießiges Familienleben führen, sollte es sehr, sehr lange dauern bis Jeannie schließlich in der fünften und letzten Season ihren zum Mayor beförderten Meister heiraten durfte.

Zuvor lebte Jeannie in ziemlich wilder Ehe und meist nur mit ihrem dünnen Haremskostüm bekleidet im Hause eines Junggesellen, was ziemlich einzigartig war in einem Jahrzehnt in dem schon das gemeinsame Ehebett von Samatha und Darin als reichlich gewagt galt.

Die 30 Folgen der ersten Staffel wurden noch in Schwarzweiß gedreht und für die DVD-Veröffentlichung nachträglich (ganz ordentlich) koloriert. Die deutsche Bearbeitung verzichtete auf die eingespielten Lacher vom Band und setzte teilweise sogar eine völlig neu komponierte Musik ein. Erst in der ebenfalls bereits erhältlichen zweiten Staffel ist die Farbe „echt“ und Hugo Montenegros unvergessliche Titelmelodie zu hören.

Die Serie hat bis heute nichts von ihrem charmanten und oft wirklich überraschenden Humor eingebüßt. Neben der niedlichen Barbara Eden und dem jungen Larry Hagman (der später als J. R. in Dallas sehr viel weniger nett rüberkommen sollte) tragen auch Bill Daily als Tonys leicht chaotischer Kollege Mayor Roger Healey und Hayden Rorke als zunehmend an sich selbst zweifelnder NASA-Psychologe Dr. Alfred Bellows zum positiven Gesamteindruck dieses TV-Evergreens bei.

