Bilal: Legenden der Gegenwart

Es erscheinen zwar weiterhin regelmäßig Comic-Alben von Enki Bilal wie Animal`z oder Vier?, doch hierbei handelt es sich eher um Sketchbooks mit großformatigen locker hingehauenen Illustrationen, die sich beim Lesen nicht so recht zu funktionierenden Geschichten zusammenfügen wollen.

Das Recht zu solchen Egotrips hat sich Bilal mit einer ganzen Reihe von zeitlosen Comic-Klassikern redlich erarbeitet. Bei seinen besten Werken war jedoch nicht er, sondern Pierre Christin (Valerian & Veronique) der Autor.

Nachdem die Ehapa Comic Collection im Sammelband Fin de Siècle bereits Der Schlaf der Vernunft und Treibjagd neu auflegte, folgen die restlichen gemeinsamen Comics von Bilal und Christin. Die drei recht treffend unter dem Sammelbegriff Legenden der Gegenwart verlegten Alben Die Kreuzfahrt der Vergessenen, Das steinerne Schiff und Die Stadt, die es nicht gab entstanden zwischen 1975 und 1977.

Die Geschichten hängen thematisch zusammen, was ein Prolog unterstreicht, in dem auch Bilal und Christin einen Auftritt haben. Bindeglied ist ein weißhaariger Mann, der meist einen langen Mantel trägt und immer dort auftaucht, wo sich merkwürdige Dinge ereignen. Von den Mächtigen wird er für einen Terroristen gehalten, während Frauen ihn einfach nur faszinierend finden.

Dieses vom Geheimdienst unter dem Aktenzeichen 50/22 B erfasste Individuum ist dabei als Bewohner und Gebäude von zwei kleinen idyllischen Ortschaften, deren Fortbestand durch Tourismus, Industrialisierung und militärischen Versuchsanlagen bedroht ist, urplötzlich das französische Festland verlassen um zu neuen Ufern aufbrechen.

Das genaue Gegenteil passiert hingegen in einer kleinen Industriestadt. Hier setzt die idealistische Erbin der örtlichen Fabrikanlagen ihr beträchtliches Vermögen zum Wohle der Allgemeinheit ein und errichtet ein Utopia. Doch eine von der Außenwelt abgeschottete Idylle funktioniert auch nicht wirklich und der Ort wird zur Stadt, die es nicht gab.

Die drei Legenden der Gegenwart überzeugen auch heute noch dank Christins phantasievoller Sozialkritik, sowie durch Bilals Bilder in denen Realismus nahtlos in Phantastik übergeht. Dies kommt in der neuen etwas weniger grellen plastischen Kolorierung im Stile von Bilals späteren Werken besonders gut zur Geltung.

„Legenden der Gegenwart“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Comics von Bilal bei ebay kaufen, hier anklicken

„Animal’z“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Rendezvous in Paris“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„32. Dezember“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der Schlaf des Monsters“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken