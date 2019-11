Bilder vom Comic Café vom 20.10.2019

Hier einige Impressionen von meinem Comic Café, das am Sonntag den 20. Oktober 2019 im Münchner Werkstattkino stattfand.

Zu Gast: JAN REISER

Der in Tegernsee geborene Illustrator lebt und arbeitet als freischaffender Illustrator, Karikaturist und Comiczeichner in München.

Er wurde von seinem Vater, dem Karikaturisten und Kunstmaler Hans Reiser, schon früh an die Zeichnung herangeführt.

Jan Reiser studierte Kommunikationsdesign an der FH München. 2006 kamen das Bilderbuch De Gschicht vom Brandner Kasper (edition buntehunde) und sein Comicalbum Sticks & Fingers – Basement Blues (Ehapa) heraus. Er arbeitet für unterschiedliche Verlage und Agenturen, vor allem in den Bereichen Editorial, Visualisierung, Kinder- und Jugendbuch und Comics für Kinder.

Im Comic Café wird Jan uns über seine ebenso zahlreichen wie interessanten Tätigkeiten erzählen. So war er von 2009 – 2016 Hauptillustrator der Süddeutschen Zeitung für Kinder. 2017 erschien seine Zeichenschule für Kinder Strich und Farben (Fischer Sauerländer). Für das Einkaufszentrums Neuperlach (PEP) gestaltet er das Comicalbum Pepilo. Er ist als Illustrator für das Kulturprojekt Römer am Chiemsee tätig und von ihm stammte in den letzten drei Jahre das Etikett des Paulaner Oktoberfest Biers.

Aktuell ist im Münchner Knesebeck Verlag eine von Jan Reiser prachtvoll illustrierte Ausgabe von Frances Hodgson Burnetts Klassiker Der kleine Lord erschienen.

COMICFESTIVAL MÜNCHEN 2019

Das Comicfestival München 2019 ist vorbei. Eins der Themen waren Comics aus Taiwan und unsere asiatischen Gäste haben sich sehr genau in der bayerischen Landeshauptstadt umgesehen.

Der Comic-Künstler Sean Chuang (Meine 80er Jahre: Eine Jugend in Taiwan) hat einen tollen Film über die Erlebnisse der taiwanischen Künstler auf dem Comicfestival München und in unseren Gastronomiebetrieben gedreht. Dieses Kleinod haben wir den Besuchern des Comic Cafés gezeigt. Auf YouTube ist es hier zu finden.

Trickfilmklassiker – YOSEMITE SAM!

Matthias Schäfer präsentierte wieder ausgewählte und besonders lustige Trickfilm-Klassiker.

Diesmal erzählte er die Geschichte des seit 1945 bei den Looney Tunes tätigen Wüterich Yosemite Sam, der immer wieder gegen Bugs Bunny antrat.

COMICS LESEN!

Fester Bestandteil des Programms ist die Expertenrunde “Comics lesen!“ die sich als Prüfstand für Neuerscheinungen versteht.

Regelmäßig und kontrovers diskutiert Gastgeber Heiner Lünstedt in lockerer Runde über aktuelle Comics. Diesmal waren Rainer Schneider, Igor Barkan (Zombiac) und Michael Khambekar zu Gast.

Dies Comic stand zur Debatte:

Dem britischen Zeichner Fred Fordham gelang eine einfühlsame Adaption von Harper Lees Erfolgsroman Wer die Nachtigall stört (Rowohlt).

Danach fand wie immer ein gemütliches Beisammensein im Fraunhofer statt.

Die nächsten Termine sind der 8. Dezember und der 15. Dezember 2019.

