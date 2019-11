Blake und Mortimer: Der letzte Pharao

In seiner Blake und Mortimer Bibliothek erfreut uns der Carlsen Verlag mit den bestens präsentierten Comic-Klassikern von Edgar P. Jacobs. Kurz nachdem hier in einem schönen Hardcover-Band der Zweiteiler Das Geheimnis der großen Pyramide zum Abdruck kam, erscheint im selben Format ein nagelneues Abenteuer mit dem Waliser Offizier Francis Percy Blake und dem schottischen Professor Philip Edgar Angus Mortimer, das ebenfalls im Zusammenhang mit dem alten Ägypten steht.

Als besonderer Coup konnte als Zeichner diesmal der Belgier François Schuiten gewonnen werden, der in diesem Comic – genau wie in seiner Serie um die “geheimnisvollen Städte“ – einmal mehr seine Liebe zur Architektur zum Ausdruck bringt. Einen kleinen Gastauftritt absolviert dabei aber auch die von ihm bereits in einem Comic verewigte letzte Lokomotive der Bauart Atlantic mit der Seriennummer 12.004.

Hauptschauplatz ist jedoch der gewaltige Brüsseler Justizpalast, den Joseph Poelaert im vorletzten Jahrhundert im Stil des Eklektizismus entworfen hatte und der daher auch über altägyptische Einflüsse verfügt. Auf dieser Grundlage hat sich Schuiten gemeinsam mit Thomas Gunzig und Jaco Van Dormeal eine abenteuerliche Geschichte mit apocalyptischen Tendenzen ausgedacht. Obwohl diese in unserer Gegenwart spielt, hat Schuiten sie in ebenso nostalgischen wie atmosphärischen Bildern umgesetzt, die zum Schönsten gehören, was bisher innerhalb der Traditionsserie zu sehen war.

