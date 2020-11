Blueberry – Collector’s Edition 4

Band 3 der Collector’s Edition von Blueberry enthielt die drei Alben Das eiserne Pferd, Steelfingers und Die Fährte der Sioux. General Gelbhaar, der vierte und letzte Teil einer durchgehend erzählten Geschichte, eröffnet den vierten Sammelband mit den von Jean-Michel Charlier und Jean Giraud geschaffenen Western-Comics.

“General Gelbhaar“ ist der skrupellose Militär-Karrierist General Allister, der unbedingt einen Krieg mit den Indianern anzetteln will. Leutnant Mike S. Blueberry setzt alles dran, um unnötiges Blutvergießen zu verhindern. Als Vorlage für Allister diente General George Armstrong Custer, der aufgrund seiner Frisur von den Indianern “Langhaar“ genannt wurde. Doch Charlier war sich bewusst, dass er im politisch bewegten Jahr 1968 viel Spott ernten würde, wenn er in Pilote eine Geschichte mit dem Titel General Langhaar veröffentlichen würde.

Den Abschluss von Band 4 bildet eine auf die Alben Die vergessene Goldmine und Das Gespenst mit den goldenen Kugeln verteilte fast 100-seitige Geschichte, die viele – dazu gehören auch Charlier und Giraud – für das beste Blueberry-Album halten.

Blueberry und sein Sidekick Jimmy McClure werden hier mit einem mysteriösen Mann mit deutschen Wurzeln konfrontiert. Der Mann nennt sich Baron Werner Amadeus von Luckner und hört auf den Spitznamen “Prosit“. Der angebliche Adelige kennt angeblich den Standort einer unerschöpflichen Goldmine. Er spielt die Bewohner des Goldgräber-Städtchens Palomito, in dem Blueberry gerade als Sheriff tätig ist, gegeneinander aus. Prosit landet zwar im Knast, doch kann jedoch durch seine Intrigen entkommen, und eine blutige Jagd nach dem sich auf Indianer-Land befindlichen Gold beginnt…

Doch nicht nur die spannende Story spricht für die “Gold-Dilogie“, sondern auch Jean Girauds bildgewaltige Inszenierung des großteils vor beeindruckenden Naturkulissen abspielenden Abenteuers kann begeistern. Der möglicherweise genialste Künstler, der je Comics gezeichnet hat, bringt bei Blueberry jene Lockerheit ein, die er sich unter seinem Pseudonym Moebius beim in Szene setzen von esoterisch-phantastischen Geschichten erarbeitet hat.

Abgerundet wird auch dieser Band durch ein interessantes reich bebildertes Vorwort, sowie den Anhang “Bluberry in Deutschland“. Hier erzählt Volker Hamann (Reddition) darüber, wie es den Mitarbeitern des deutschen Comicmagazins ZACK gelang, Charlier und vor allem den in der Südsee abgetauchten Giraud, davon zu überzeugen weitere Blueberry-Abenteuer in Szene zu setzen.

