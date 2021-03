Blueberry – Collector’s Edition 6

Der sechste Band von Egmonts Collector’s Edition enthält gleich vier Alben der Western-Serie Blueberry. In Vogelfrei und Angel Face wird erzählt, wie es dem im Militärgefängnis einsitzenden Ex-Leutnant gelingt wieder freizukommen. Doch als es fast schon zu spät ist merkt er, dass er Teil einer Verschwörung ist, und als Sündenbock bei einem Attentat auf Präsident Grant dienen soll…

Mit Vogelfrei geht eine Ära zu Ende, denn es ist das letzte Album der Serie, das im Magazin Pilote erstveröffentlicht wurde, ohne dass Blueberry es auch nur ein einziges Mal aufs Cover schaffte. Jean-Michel Charlier fremdelte schon lange mit der dem Zeitgeist hinterherhechelnden Ausrichtung der von ihm 1959 mitgegründeten Comic-Zeitschrift. Bereits 1972 trat er als Chefredakteur zurück.

In Pilote kamen im Wochentakt meist nur zwei Seiten von Blueberry zum Abdruck, diese allerdings in einer Größe von circa 24 x 32 cm. Charlier und Jean Giraud konzipierten die Serie zukünftig stärker im Hinblick auf die Album-Veröffentlichung. Doch die Zeit bei Pilote war die produktivste Phase des Erfolgsteam. Denn von 1963 bis 1973 erschienen dort 16 albumlange Geschichten, während in den darauffolgenden 34 Jahren nur noch 12 von Giraud gezeichnete Blueberry-Alben veröffentlicht wurden.

Während Charlier in Vogelfrei eine manchmal fast schon zu umständlich verzahnte Geschichte voller Intrigen erzählte, folgte mit Angel Face die atemlose Schilderung der turbulenten Ereignisse eines einzigen Tages. Giraud sprang hier zeitweise auch als Autor ein und garnierte die spannende Geschichte mit etwas mehr Humor als sonst bei Blueberry üblich.

Das Ende von Angel Face scheint Blueberry nicht überlebt zu haben. Da Charlier und Giraud unzufrieden mit ihrem Verleger Dargaud waren, ließen sie sich Zeit mit der Fortsetzung und schufen mit Jim Cutlass einen neuen Westernhelden. Das neue Blueberry-Abenteuer Gebrochene Nase erlebte dann überraschenderweise seine Premiere im Dezember 1978 unter dem Titel Die Kopfgeldjäger von Arizona im deutschen Comicmagazin ZACK und startete erst einige Wochen später in Frankreich bei Super-As.

Charlier hatte sich wieder eine sich auf mehreren Ebenen abspielende wild auswuchernde Geschichte ausgedacht. Blueberry versuchte bei einem befreundete Indianer-Stamm zur Ruhe zu kommen und hat auch ein Auge auf Chini, die Tochter des Häuptlings Cochise geworfen. Dadurch macht er sich den Apachen-Krieger Vittorio zum Feind und zudem droht einmal mehr ein Krieg mit der US-Kavallerie…

Nachdem Giraud bei Gebrochene Nase noch mit einem recht strengen meist aus vier Panel-Reihen bestehenden Seitenlayout arbeitete, kam es beim nächsten Album zum Stilbruch. Nachdem er bereits bei Angel Face seiner Zeichnungen nicht mehr auf Halbseiten sondern jeweils auf einem Bogen anfertigte, wurde sein Layout bei Der lange Marsch noch lockerer.

Jean Giraud brachte die Erfahrungen, die er bei seinen unter dem Pseudonym Moebius veröffentlichten Comics gewonnenen hatte. auch bei Blueberry ein. Die Zeichnungen wurden lockerer und klarer, die Panels größer. Jean Giraud ließ seinen Zeichnern große Freiheiten und nahm es in Kauf, dass Giraud bei der wilden Eisenbahn-Action am Ende von Gebrochene Nase wieder kleinteiliger arbeitete, um die Geschichte auf den zur Verfügung stehenden 46 Seiten zu beenden.

Bemerkenswert ist, dass Charlier in Der lange Marsch mit Chini und der wieder zurückgekehrten Chihuahua Pearl gleich zwei weibliche Hauptfiguren auftreten ließ, was 1980 noch keine Selbstverständlichkeit war.

Auch dieser Band der Collector’s Edition überzeugt weniger durch die Wahl des matten Papiers, sondern durch das Bonusmaterial. Volker Hamann (Reddition) setzt seine Reihe “Blueberry in Deutschland“ und beschäftigt sich mit der Veröffentlichung der Serie innerhalb der Ehapa Reihe Die großen Edel-Western.

Interessant ist auch ein Bericht von Patrice Pellerin über die Arbeitsweise van Charlier. Der Mann schreibt aus Erfahrung, denn Pellerin zeichnete zwei Alben der von Charlier geschriebenen Serie Der rote Kosar. Pellerin erzählt auch davon, dass der Fleischliebhaber Charlier glaubte, dass Giraud Blueberry verweichlichter aussehen ließ, seit er Vegetarier geworden ist. Giraud belehrte Giraud angeblich wie folgt: “Vergiss nicht, dass diese Menschen rotes Fleisch gegessen haben. Die waren blutlüsternd, gewalttätig! Klar, Du mit Deinem Gemüse.“

