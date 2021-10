Blueberry – Collector’s Edition 8

Im 1986 erschienen Album Der Weg in die Freiheit brachten Jean-Michel Charlier und Jean Giraud einige sich durch viele Alben ziehende Handlungsstränge ihre epischen Western-Serie zum Abschluss. Doch eine Tür für eine Fortsetzung ließen sie noch offen, denn am Ende des Comics brach Mike S. Blueberry nach auf Sacramento um eine Freundin zu ehelichen.

Doch die Hochzeit findet im kleinen Städtchen Tacoma in New Mexiko statt und es ist nicht Blueberry, der vor dem Altar steht. Doch dieser entführt kurzentschlossen Chihuahua Pearl und verbringt in einer Felsenhöhle eine grade noch jugendfrei in Szene gesetzte Liebesnacht. Dieser turbulente Auftakt stammt noch vom 1989 verstorbenen Autor Charlier und Giraud brachte das Album Arizona Love in dessen Sinne zu Ende.

Danach entschloss sich der Zeichner auch das Texten zu übernehmen, was zunächst keine gute Idee zu sein schien. Girauds Album Mister Blueberry startete einen gleichnamigen Zyklus, der auf fünf Bände anwachsen sollte. Giraud bevölkerte seine Geschichte mit einem großen Ensemble von neuen Charakteren, die prall mit Nichtigkeiten gefüllte Sprechblasen absonderten. Der Titelheld steht nicht gerade im Mittelpunkt der Handlung und wird nur am Poker-Tisch gesichtet, bevor er am Ende des Albums hinterrücks niedergeschossen wird,

Obwohl Blueberry die Fortsetzung Schatten über Tombstone im Krankenbett verbringt, gelang Giraud eine spannende Erzählung, die neugierig auf den weiteren Verlauf der Serie machte. So treten in Nebenrollen Wyatt Earp und Doc Holliday auf, denn es wird auch die Vorgeschichte des legendären Schusswechsels am OK Corral erzählt.

Spannender noch ist eine Rückblende, die der bettlägerige Blueberry dem Journalisten John Meredith Campbell erzählt. In Rückblenden wird eine Episode aus Blueberry lange zurückliegender Militärzeit gezeigt, die noch vor dessen erstem Comic-Abenteuer Fort Navajo spielt und den Leutnant als unberechenbaren Trinker ohne Verantwortungsbewusstsein zeigt. Campbell plant die Geschichte so umzuarbeiten, dass der mittlerweile legendäre Blueberry zum makellosen Helden wird.

Es ist gewiss kein Zufall, dass Campbell die selben Initialen wie Jean-Michel Charlier hat. Es wäre daher interessant gewesen, wenn Jean Giraud auch die “tatsächlichen“ Ereignisse des ersten Zyklus Fort Navajo in seinem ausgereifteren (weniger an seinem Mentor Jije orientierten) Stil zu Papier gebracht hätte. Doch auch so überzeugt die Geschichte um Blueberrys erste Begegnung mit einer Wild-West-Legend des Westens, die im nächsten Album Geronimo der Apache fortgesetzt wird.

Eine Collector’s Edition präsentiert alle von Jean Giraud gezeichneten Blueberry-Alben. Der neunte und vorletzte Band enthält neben Arizona Love und den ersten drei Bänden des Mister-Blueberry-Zyklus auch wieder hochinteressantes Bonusmaterial. Darunter auch Auszüge aus der aus 28 aquarellierten Panels bestehenden Blueberry-Kurzgeschichte Three Black Birds, die Girauds Erben leider nicht zum Komplettabdruck freigegeben haben.

