Blueberry – Collector’s Edition 9

Mit dem neunten Band finden die Collector’s Edition mit allen 29 von Jean Giraud gezeichneten Alben der von Jean-Michel Charlier kreierten Western-Serie Blueberry ihren Abschluss.

Nicht in die Edition aufgenommen wurden acht kurze Comics, in denen Charlier und Giraud den Leser die Jugendabenteuer der Hauptfigur nachlieferte. Unter dem Titel Das Geheimnis des Mike S. Donovan starte Ehapa 2006 seine Blueberry Chroniken mit sieben dieser in einem sehr lockeren Stil gezeichneten Short Stories.

Band 9 der Collector’s Edition enthält den Abschluss des Zyklus Mister Blueberry, den Jean Giraud nicht nur gezeichnet, sondern – nachdem Charlier 1989 gestorben war- auch geschrieben hat. Anfangs spielt hier der Titelheld nur eine eher passive Rolle am Pokertisch und im Krankenbett.

Der Band OK Corral endet kurz vor dem legendären Schusswechsel, den sich Wyatt Earp und seine Brüder 1881 mit den sogenannten “Cowboys“, einer Bande von Viehdieben, lieferten. Es folgt mit Dust Jean Girauds die chronologisch letzte Blueberry-Geschichte.

Diese beginnt mit der Schießerei am OK Corral und anschließend nimmt Jean Giraud Abschied von lieb gewonnenen Figuren wie der Sängerin Doree Malone. Es sei noch verraten, dass es für Blueberry kein Happy End gibt, doch dieser dennoch nicht seine Zuversicht verliert.

Der Sammelband endet mit Jean Girauds letztem Blueberry-Album Apachen. Dieses erzählt eine Episode aus Blueberry lange zurückliegender Militärzeit, die noch vor dem ersten Comic-Abenteuer Fort Navajo stattfand und den Leutnant als unberechenbaren Trinker ohne Verantwortungsbewusstsein zeigt.

In drei der vier letzten Bände des Zyklus Mister Blueberry hat der bettlägerige Blueberry diese Geschichte bereits dem Journalisten John Meredith Campbell erzäht und Giraud ließ sie als Rückblenden-Häppchen in die Handlung einfließen. Für die 62 Seiten des Albums Apachen, die in diesem Band zwangsläufig teilweise zweimal enthalten sind, hat Giraud seine Zeichnungen überarbeitet und ergänzt.

Diese Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, die Jean Giraud in seinem ausgereifteren weniger an seinem Mentor Jijé orientierten Stil zu Papier brachte, ist ein durchaus krönender Abschluss der Blueberry – Collector’s Edition.

