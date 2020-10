2006 stellte m Stile eines Dokumentarfilms ein gewisser Borat Sagdiyev dem Zuschauer sein kleines Dorf in Kasachstan vor, inklusive Kuh im Wohnzimmer, dem örtlichen Vergewaltiger und der Schwester, die die Top-Prostituierte des ganzen Landes ist. Wir lernen auch noch Borats Mutter kennen, eine zahnlose aber äußerst rüstige Mittdreißigerin, und erfahren von dem großen Dorffest, bei dem jüdische Monster-Figuren durch die Gassen getrieben werden.

Anschließend brach Borat mit einer 1-PS-Limousine in die U.S. and A. auf, um dort sich dort kulturell fortzubilden zum Vorteil der glorreichen Nation von Kasachstan. Der lernbegierige Borat wird dabei von einer oft versteckten Kamera beobachtet. Er ist schon von der Größe seines Hotelzimmers äußerst entzückt, auch wenn es nur der Lift ist.

Der englische Komiker Sacha Baron Cohen erfand Borat für seine Da Ali G Show und war zuvor im etwas lahmen Rennfahrerfilm als Ricky Bobby – König der Rennfahrer als schwuler französischer Formel-Eins-Fahrer so ziemlich der einzige positive Aspekt.

In seiner Improvisations-Komödie Borat dreht Cohen richtig auf und geht als angeblicher Journalist Borat mit gefakten naiven aber rustikalen Ostblock-Charme auf ganz reale amerikanische Benimm-Trainerinnen, Humor-Coaches, republikanische Politiker, Erweckungs-Priester, nationalistische Rodeo-Cowboys, Frauenrechtlerinnen und auf Pamela Anderson los. Was da abgeht ist schier unbeschreibliche, aber auch bittere Realsatire und enthält einige der komischsten Momente der Filmgeschichte.

2020 kehrte Borat zurück. Rechtzeitig zur US-Wahl veralberte er nicht nur konservative Bürger, sondern auch Trumps Rechtsberater. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani fängt vor laufender Kamera an, eine angeblich 15-jährige Journalistin zu begrabschen und Sacha Baron Cohen als Borat kann die Dame gerade noch retten…

