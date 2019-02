Den ganz großen francobelgischen Comic-Ruhm, wie Udero/Goscinny, Hergé oder Franquin mit Asterix, Tim und Struppi oder Spirou, hat Jean Roba mit seiner auf dem ersten Blick etwas biederen Geschichten um eine ganz normale Familie und ihren pfiffigen Hund nie geerntet. Doch für mehr als einen Lacher waren seine weit über 1.100 Onepager immer gut. Neben der Freude am Schlussgag herrschte auch immer Bewunderung für den eleganten und detailfreudigen Zeichenstil Robas.

Die Serie startete Weihnachten 1959 erstmals als kleine Beilage im belgischen Comicmagazin Spirou. Diese 40-seitige Geschichte in der Boule gegen die Mini-Haifische bzw. ein Modell-U-Boot ankämpfte ist nachzulesen in Band 1 von Salleck Publication. Unter dem für hiesige Verhältnisse deutlich griffigeren Titel Schnieff und Schnuff verzierte Robas Comic oft die Rückseite von Rolf Kaukas Fix und Foxi. Doch bedingt durch die Globalisierung trägt die Serie jetzt ihren Originaltitel, genau wie Jojo zu Gaston, Pit und Pikkolo sich in Spirou und Fantasio verwandelten. Robas kleiner Junge ist „in Wirklichkeit“ Boule, während sein Hund jetzt wie im französischen Original Bill hieß.

Nachdem bis 1996 bei Ehapa unter dem Titel Bill & Boule insgesamt 17 Alben erschienen, setzte Salleck die Reihe in der Nummerierung der Originalausgabe mit dem 28. Band von 2001 fort. Hierin erleben Boule, die Schildkröte Fräulein Klara und die zugehörige Vorstadt-Familie ihre kleine Alltagsabendteuer chronologisch nach Jahreszeiten geordnet. Ein besonderes Vergnügen sind dabei die ebenfalls enthaltenen lockeren großformatigen Zeichnungen Robas. Insgesamt ein gelungener Neu-Einstand für die Traditionsserie, der eine auch bei uns eine lange Laufzeit zu wünschen ist.

Doch damit nicht genug: Bei Salleck erschien mit Das Familienalbum – Boule & Bill eine Art Werkstattband. Hierin sind gar keine Comics enthalten, sondern haufenweise Cartoons, Skizzen und weitere Zeichnungen, die Roba neben der Comicserie im Laufe der Jahre meist für das Magazin Spirou anfertigte. Ergänzt wurden die Bilder durch kurze Texte in denen Roba seine Arbeitsweise schildert. “Ich neige zur Haarspalterei. Zum großen Ärger für meine Verleger arbeite ich kleinste Details sorgfältig aus, die im Druck dann niemand sieht. Ich bin ein Pedant.“

Doch damit ist jetzt zumindest für Roba Schluss. Die neusten Abenteuer von Boule & Bill zeichnet ab 2001 (und Seite 1150) Laurent Verron. Dass dies keinen Qualitätsverlust bedeutet, beweist der bei ebenfalls bei Salleck erschienene Band 29 So ein Zirkus. Hier sind Verrons erste Seiten zu sehen und auf Anhieb ist kaum ein Unterschied zu bemerken (vielleicht sind Verrons Figuren etwas weniger “lieblich“). Somit ist auch – nachdem Jean Roba am 14. Juni 2006 starb – der Fortbestand von Boule und Bill gesichert. Bei uns liegt bereits der 34. Band der Serie vor und Salleck druckt auch Robas Klassiker nach.

