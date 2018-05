Eigentlich sollte Francois Boucq (Teufelsmaul, Die Frau des Magiers) ja eine Comicgeschichte mit dem schon reichlich gealterten Westernhelden Blueberry gestalten. Doch der Sohn von Jean-Michel Charlier, dem bereits verstorbenen Schöpfer dieser erfolgreichen Figur, hatte Bedenken, dass es dabei ein wenig zu esoterisch zugehen könnte. Daher stoppte er das vom Blueberry-Zeichner Jean Giraud alias Moebius angeschobene Projekt.

Doch Boucq hat trotzdem einen Western in Szene gesetzt. Als Verbündeten fand er den gebürtigen Chilenen Alexandro Jodorowsky (El Topo), der nicht nur als Filmemacher tätig ist. Jodrowski hat für Moebius schon die durchgeknallten Abenteuer geschrieben, die der Privatdetektiv John Difool gemeinsam mit seinem Betonpapagei Dipo erlebt.



Der Western Bouncer hingegen lässt sich eher brav an. Okay, die knapp nach dem Ende des Sezessionskrieg angesiedelte Geschichte kommt nicht ohne Härten aus, denn es muss ja schließlich erklärt werden, warum der Held nur noch über einen Arm verfügt. Doch insgesamt ist das „ein Haufen Unsympathen auf Schatzsuche“-Grundmuster nicht allzu neu, kann sich aber im Laufe der Fortsetzungen durchaus noch entwickeln. So bleibt es Francois Boucq vorbehalten vor allem mit ungewöhnlichen Landschaftsbildern für Stimmung zu sorgen.

