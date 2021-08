Elvis lebt in einem kleinen Altersheim in Texas. Zumindest behauptet der dortige Insasse Sebastian Haff, dass es der echte King sei, der mit einem Elvis-Imitator namens Haff die Identität getauscht habe. Außerdem lebt in dem Heim Jack, der vorgibt JFK zu sein, aber schwarze Hautfarbe hat. Ferner treibt dort auch noch eine böse 3.000 Jahre alte Mumie ihr Unwesen und saugt den Bewohnern die Seelen aus. Sie hat allerdings ihre Rechnung ohne “Elvis“ und “JFK“ gemacht, die noch einmal voll aufdrehen.

Eigentlich kann ein Film mit einer derart durchgeknallten Geschichte nur äußerst albern sein. Doch basierend auf dem Roman von Joe R. Lansdale gelang dem Regisseur und Drehbuchautor Don Coscarelli 2002 das Kunststück Bubba Ho-Tep sowohl spannend, humorvoll als auch menschlich berührend zu gestalten.

Für die recht überzeugenden Horror-Momente konnte Coscarelli seine Erfahrungen aus der vierteiligen Filmreihe Das Böse einbringen. Die Szenen mit dem ekligen Skarabäus-Käfer und der Cowboyhut-Mumie dürften Grusel-Freunden viel Vergnügen bereiten.

Doch das größte Plus des Films sind Ossie Davis als JFK und Bruce Campbell als Elvis, der hier ähnlich aufdreht wie als Ash in der Filmreihe Tanz der Teufel. Die beiden Hauptdarsteller verleihen ihren Figuren Würde und Tiefe und verhindern einen Absturz in bloßen Horror-Klamauk.

Bubba Ho-Tep ist eine äußerst vergnügliche Mischung aus Einer flog übers Kuckucksnest und Die Mumie. Es ist zu hoffen, dass es Coscarelli tatsächlich gelingt das Prequel Bubba Nosferatu and the Curse of the She-Vampires durchzuziehen. Hier soll erzählt werden, wie Elvis bei Dreharbeiten in Louisana mit weiblichen Vampiren konfrontiert wird. Fertiggestellt hat Coscarelli die ebenfalls recht schräge Horror Comedy John Dies at the End.

Extras der Doppel-DVD: Zwei Audiokommentare, einmal mit Bruce Campbell & Don Coscarelli, einmal mit „The King“ (beide ohne Untertitel); Vorwort von Bruce Campbell (1:57 min, wie alle übrigen Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln); Deutscher Trailer (2:00 min); The Making of Bubba Ho-Tep (22:32 min); To make a Mummy-Featurette (4:48 min); Fit for a King – Dressing Bruce Campbell (6:27 min); Rock like an Egyptian – The Music of Bubba Ho-Tep (12:09 min); Behind the Scenes (3:17 min);

Drei deleted Scenes (4:19 min), mit optionalem Kommentar von Don Coscarelli und Bruce Campbell; From the Temple Room Floor (2:03 min); The King and I – Don Coscarelli über Bubba Ho-Tep (20:25 min);Bruce über Bubba (11:29 min); Exklusives Bruce Campbell Interview vom San Francisco Indie Festival (7:04 min); Bubba Ho-Tep US-Premiere auf dem San Francisco Indie Festival (25:25 min); Joe R. Landsdale liest Bubba Ho-Tep (7:39 min); Bubba Ho-Tep UK Premiere (10:22 min); Music Video Bildergalerie (2:22 min); US Trailer (2:22 min); US-Teasertrailer (0:31 min); Biografien/Filmografien; Sehr schönes 16-seitiges farbiges Bubba Ho-Tep „Scrapbook”

