BUD & TERENCE Monster-Box Extended

Die Popularität des Duos Bud Spencer & Terence Hill ist ungebrochen, obwohl ihre großen Kinoerfolge schon einige Jahrzehnte zurückliegen. 3L Film präsentiert eine Neuauflage seiner Monster Box mit diesmal 22 statt 20 DVDs. Doch insgesamt sind nur 19 verschiedene Filme enthalten, da drei der Filme in jeweils zwei verschiedenen Versionen vorliegen.

Im Falle von Vier Fäuste für ein Halleluja ist einmal die “Deutsche Original Kino-Fassung“ und einmal die “Alternative Comedy-Fassung“. Vom Terence Hill Solofilm Preparati La Baba von 1967 gibt es einmal unter dem Titel Django und die Bande der Gehenkten eine ab 12 Jahren freigegebene 82.minütige Version und zum anderen noch als Joe, der Galgenvogel eine 89-minütige Fassung mit FSK-16-Freigabe und breiterem Bildformat.

Ein interessanter Neuzugang im Rahmen der Monster-Box ist Una ragione per vivere e una per morire von 1972. In diesem Italo-Western agiert Bud Spencer an der Seite der US-Stars James Coburn und Telly Savalas. Die Box enthält eine DVD mit der originalgetreuen deutschen Fassung, die als Sie verkaufen den Tod (113 Minuten) in die Kinos kam. Zusätzlich ist noch in sehr viel besserer Bildqualität die klamaukig synchronisierte Kurzfassung Der Dicke und das Warzenschwein (80 Minuten) enthalten. Eine sehr schöne Ergänzung hierzu ist ein 30-minütiges Interview mit Wolfgang Hess, dem besten Synchronsprecher von Bud Spencer.

Die Box enthält 10 gemeinsame Filme von Spencer & Hill: Die rechte und die linke Hand des Teufels, Vier Fäuste für ein Halleluja, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, Zwei außer Rand und Band, Das Krokodil und sein Nilpferd, Die Miami Cops, Vier Fäuste gegen Rio, Zwei Asse trumpfen auf, Zwei bärenstarke Typen, Zwei sind nicht zu bremsen. Es ist schade, dass nicht auch noch Zwei wie Pech und Schwefel dabei ist, zumal 3L Film diesen Titel im Programm hat.

Als weiterer Solofilm von Terence Hill ist außerdem noch Der Supercop enthalten. Deutlich zahlreicher vertreten sind Werke, die Bud Spencer ohne Hill drehte: Banana Joe, Bud, der Ganovenschreck, Der Bomber, Auch die Engel essen Bohnen, Der Dicke ist nicht zu bremsen, Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen.

Alle Filme liegen nur in der deutschen Fassung vor. Die Bildqualität schwankt von Film zu Film zwischen gut und mäßig. Dank des günstigen Preises von nur wenigen Euro pro Film lohnt sich für Spencer&Hill-Neueinsteiger ein Kauf der neuen Monster-Box .

Die Monster-Box mit 20 DVDs bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die Monster-Box mit 20 Blu-rays bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Filme mit Bud Spencer und Terence Hill bei ebay kaufen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Vier Fäuste für ein Halleluja“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Die rechte und die linke Hand des Teufels“ bei ebay kaufen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Zwei außer Rand und Band“ bei ebay kaufen, hier anklicken