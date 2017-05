Capital – Wir sind alle Millionäre

Im Zentrum dieser aus drei knapp einstündigen Episoden bestehenden BBC-Serie stehen einige Einwohner der im Süden Londons gelegenen real existierenden Pepys Road. Die bunt gemischte Nachbarschaft findet plötzlich in den Briefkästen ihrer Eigenheime Briefe der merkwürdigen Nachricht „Wir wollen, was ihr habt!“ vor.

Versuchen rücksichtslose Spekulanten hier Angst und Schrecken zu verbreiten oder steckt Sozialneid dahinter? Die Polizei ist ratlos und schafft wenig mehr als eine sich illegal in England aufhaltende nigerianische Politesse zu verhaften. Die auf einem Bestseller von John Lancester basierende Serie ist weniger an der Aufklärung eines Kriminalfalls als an der Beschreibung einer gewachsenen, halbwegs gut funktionierenden und möglicherweise schon recht bald nicht mehr existierenden Nachbarschaft.

Erzählt werden Geschichten, wie jene vom Karriere-Banker (Tobey Jones), der nicht mehr bei seinen jüngeren Kollegen mithalten kann, von der Rentnerin (Gemma Jones), die zum Entsetzen ihrer Tochter in ihrem mittlerweile hoch gehandelten Häuschen wohnen bleiben möchte, oder von der pakistanischen Kioskbesitzer-Familie, die plötzlich Besuch aus ihrer Heimat erhält.

Drei Stunden sind eine viel zu kurze Zeit um möglichst viele Facetten des heutigen Lebens in London abzuhandeln. Doch die geschickt verzahnten Einzelschicksale bewegen und bilden ein faszinierendes Panorama.

Die Blu-ray von Polyband enthält neben allen drei Episoden der Miniserie noch ein interessantes 16-minütiges Making Of, wahlweise mit deutschen Untertiteln.

