Captain Berlin Supersammelband

Mittlerweile liegen bereits sieben zum Teil schon vergriffene und auch nachgedruckte Comic-Hefte der auf einem Theaterstück des Filmemachers Jörg Buttgereit (Nekromantik, Der Todesking) basierenden Serie Captain Berlin vor. Noch vor den Austrian Superheroes, Tracht Man und der Liga Deutscher Superhelden gelang es dem Weissblech Verlag eine deutschsprachige Superhelden-Serie zu etablieren.

Daher ist es auch an der Zeit einen “Supersammelband“ zu veröffentlichen. Dieser enthält die Inhalte der ersten vier Hefte, die zwischen 2009 und 2015 erschienen sind. Jörg Buttgereit weist in seinem Vorwort darauf hin, dass hier nicht “einfach nur die alten Hefte aneinandergeklatscht wurden, um dies Ding hier als Graphic Novel fürs Feuilleton aufzuwerten.“

Die Geschichten werden in zeitlich richtiger Chronologie präsentiert, beginnend mit dem von Rainer F. Engel in Zusammenarbeit mit Levin Kurio gezeichneten Comic Operation Weltuntergang, der zur Zeit des Dritten Reiches spielt und als Beilage für die DVD mit dem Theaterstück Captain Berlin versus Hitler produziert wurde.

Anschließend plante Kurios Weissblech Verlag eine Comic-Adaption des Theaterstücks zu veröffentlichen, doch daraus wurde nichts. Als nächstes entstand der von Martin Trafford gezeichnete Web-Comic Captain Berlin vs. Fukuda. Dieser landete neben “Operation Weltuntergang“ schließlich als Zweitstory in Weissblechs ersten Comic-Heft mit Captain Berlin. Im chronologisch geordneten Supersammelband hingegen wurde die im Jahre 2011 angesiedelte Geschichte ganz weit hinten platziert.

Die Comics mit Captain Berlin sind mit viel Liebe zu Trash, Marvel-Comics und japanischen Kino-Monstern entstanden, funktionieren aber zugleich auch als Satire darauf. Außerdem werden aber auch historische Personen und Ereignisse veralbert. Der Serie ist ein langes Leben (und viele Supersammelbände) zu wünschen!

