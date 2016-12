Ben Cash lebt mit seinen sechs Kindern in den Wäldern an der Nordwestküste der USA. Er bringt ihnen das Überleben und Jagen bei, vermittelt ihnen aber auch seine “linken“ Ansichten über Politik, Religion und Literatur. Als Bens nicht mehr in Wildnis lebende, an Depressionen leidende, Frau Selbstmord begangen hat, bricht die Familie zur Beerdigung auf. Langsam aber sicher wird den Geschwistern klar, dass sie von ihren Vater auf eine Begegnung mit der Welt außerhalb des Waldes überhaupt nicht vorbereitet wurden…

Dem Regisseur und Drehbuchautor Matt Ross gelang das Kunststück niemanden zu denunzieren, weder die Ideale von Ben Cash, noch die Menschen, die damit nicht klarkommen, wie den von Frank Langella verkörperten Schwiegervater. Doch trotz der durchweg guten Besetzung ruht der Film auf den breiten Schultern von Viggo Mortensen. Dieser brachte auch dank seiner aufsehenerregenden Darstellung des Waldläufers Aragorn in Peter Jacksons “Der Herr die Ringe“-Trilogie die nötige Erfahrung für diese Rolle mit.

Doch Ben Cash ist ein gebrochener Charakter, in dem immer mehr Zweifel geweckt werden, ob er seine Kinder nicht um eine “normale“ Jugend betrogen hat. Diese Frage beantwortet der Film nicht, sondern stellt sie zur Diskussion. “Captain Fantastic“ ist jedoch kein moralisierendes Kopf-Kino, sondern ein mitreißender Film mit Hirn, aber auch viel Herz und Humor.

Die Blu-ray von Universumfilm enthält neben dem knapp zweistündigen Hauptfilm noch ein recht kurzes Making Of (3:52 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln), eine B-Roll (8:54 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln) und den deutscher Trailer (2:14 min)

