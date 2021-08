Chanson d’Amour

Alain Moreau führt ein halbwegs komfortables Leben als Ballraumsänger in der französischen Provinz. Dabei gelingt es ihm spielend, die meist schon etwas betagte Diskotheken-Besucher zum Tanzen zu bringen. Sehr viel größere Ambitionen hat der von seiner Ex-Frau gemanagte Sänger eigentlich nicht. Doch dann trifft er auf die deutlich jüngere Marion…

Nach einem One-Night-Stand verlässt diese ihn jedoch frühmorgens ziemlich erschrocken. Doch Alain gibt nicht auf und engagiert die als Immobilienmaklerin arbeitende Marion um ihm ein neues Haus zu suchen. Dabei kommen sich die Beiden menschlich zwar näher, doch dies macht Marion Angst und sie zieht sich immer wieder zurück. Alain hingegen kämpft mit Ängsten vor einem riesengroßen Auftritt und davor seine Stimme zu verlieren.

Eigentlich müsste es etwas lächerlich wirken, wenn Gérard Depardieu mit eher dünner Stimme vor aufgerüschten Senioren äußerst weichgespülte französische Versionen von Hits wie Save the Last Dance for Me interpretiert. Doch seine ungewöhnlich zurückgenommene (und gerade dadurch sehr berührende) Darstellung eines mäßig erfolgreichen Entertainers gerät nie zur Karikatur.

Auch Regisseur und Drehbuchautor Xavier Giannoli hat keinerlei Interesse daran, sich über tanzende Provinzler oder die Musikbranche lustig zu machen. Vielmehr erzählt er die angenehm alltägliche Geschichte eines nicht mehr ganz jungen Mannes auf der Suche nach ein bisschen Glück, wobei Cécile De France (Barcelona für ein Jahr, Hereafter, Eine größere Welt, ) einmal mehr das absolut perfekte Zielobjekt der Begierde spielt.

Auch der Soundtrack zum Film ist recht interessant. Neben den neun von Depardieu gesungenen Liedern ist neben einigen Dialogfetzen noch einer Suite der Filmmusik von Alexandre Desplat noch ein Song von Alain Chanone, der die reale Vorlage für Depardieus Filmfigur ist. Beim ersten Hören nervt diese sehr soft instrumentierte und eher beiläufig gesungene Chanson-Chose noch ein kleines bisschen, doch schon beim zweiten Hören sind die Lieder fast so etwas wie gute alte Bekannte.

