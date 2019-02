Charité – Staffel 2

2017 kam die sechsteilige ARD-Serie Charité über das älteste Krankenhaus Berlins beim Publikum und vielen Kritikern gut an. Sönke Wortmann (Der bewegte Mann, Das Wunder von Bern, Frau Müller muss weg) garnierte recht geschickt die gelegentlich ganz schön kitschigen Geschichten mit historisch verbürgten Ereignissen und Gegebenheiten. So entstand insgesamt ein interessanter Einblick in die gesellschaftlichen und medizinischen Zustände, die Ende des 19. Jahrhundert im Deutschen Reich herrschten.

Die zweite Staffel inszenierte Anno Saul (Kebab Connection, Wo ist Fred?) und die Handlung war jetzt in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs angesiedelt. Zentrale Figur ist Professor Ferdinand Sauerbruch, der an der Charité tätig war. Die Serie baut den legendären Chirurgen als Gegenfigur zum nationalsozialistischen Leiter Max de Crinis, den Lukas Miko mit öhligem Charme recht diabolisch verkörpert.

Ulrich Noethen hingen spielt den Professor Sauerbruch als eine Art Gegenstück zur Hauptfigur aus Carl Zuckmayers Des Teufels General. Genau wie sich der Luftwaffengeneral Harras durch seine fliegerischen Talente für unangreifbar hält, so glaubt auch Sauerbruch, dass ihm die Nationalsozialisten nicht anhaben konnte, da er schon “Hindenburg und Hitler unter seinem Messer hatte“.

Nah an tatsächlichen Ereignissen orientiert, bietet der anfangs mit dem Nationalsozialismus liebäugelnde Sauerbruch Regimegegnern wie Hans von Dohnanyi Unterschlupf und auch die “Verschwörer“ des 20. Juli 1944 trafen sich bei Sauerbruch daheim. Noethen spielt Sauerbruch sehr pointiert als von sich selbst überzeugten Arzt, der die schrecklichen Zustände in Deutschland erst sehr spät richtig einschätzt.

Rund um Sauerbruch haben historische Figuren wir Joseph Goebbels Frau Magda, Max Planck oder Graf von Stauffenberg kurze Auftritte, während ein fiktives Geschwisterpaar versucht damit klar zu kommen, dass sie (Mala Emde) ein behindertes Kind und er (Jannik Schümann) sein Coming Out haben. Insgesamt ist so eine ganze Menge nicht völlig realitätsfernes Konfliktpotential entstanden. Daher könnte Schlimmeres passieren, als eine dritte Staffel, die vor dem Hintergrund der in Ost-Berlin gelegenen Charité erzählt, wie das DDR-Regime zusammenbricht.

