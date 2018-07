Chew – Bulle mit Biss

Tony Chu ist gertenschlank aber nicht unbedingt glücklich darüber. Der Polizist ernährt sich fast ausschließlich von Roter Bete, denn dies ist das einzige Nahrungsmittel bei dem seine übersteigerten Geschmackssinne nicht ausrasten. Chu ist ein sogenannter Cibopath und jeder Bissen den er zu sich nimmt, erzählt ihm seine Vorgeschichte und die ist oftmals ganz schön übel. Durch diese Fähigkeit qualifiziert sich Chu für einen Job als Spezialagent beim FDA (Food and Drug Administration).

Die Serie Chew spielt in einer USA in der es illegal ist Hühnerfleisch zu essen, nachdem Millionen von Menschen an der Vogelgrippe gestorben sind. Dies führt dazu, dass es Geflügelgerichte nur noch in Flüsterkneipen gibt. Vor diesem Hintergrund erlebt Tony Chu seine teilweise ganz schön abgefahrenen Abenteuer, die sich der Autor, Letterer, Comicredakteur und Nicht-Vegetarier John Layman (Marvel Zombies vs. Army of Darkness) ausgedacht hat.

In Szene gesetzt wird die vielfach preisgekrönte Serie von Rob Guillory in einem recht eigenwilligen ziemlich abgedrehten Stil. Meisterlich illustriert dieser im ersten Chew-Heft auf einer Doppelseite die zahlreichen Geschmackseindrücke, die auf Tony Chu beim Genuss einer illegalen Hühnersuppe einströmen und ihn auch darüber informieren, dass der Koch ein Massenmörder ist.

Dieser sehr schön aufgemachte Sammelband von Cross Cult enthält die ersten fünf Ausgaben von Chew sowie ein Interview mit John Layman. Zwar sind manche der Kriminalfälle, die Tony Chu lösen muss, eher albern als spannend, doch meistens gelingt die Balance aus Gags & Crime. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es weitergeht mit Tony und seiner Idealfrau, der Restaurantkritikerin Amelia Mintz. Während diese ihre Leserschaft mit bissig geschriebenen Reportagen oftmals zum Kotzen bringt, bekommt Chu durch ihre Texte jene Genussgefühle, die ihm sein Gaumen verwehrt.

