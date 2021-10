Comic Café am 19.09.2021

Hier einige Impressionen von meinem Comic Café, das am Sonntag den 19. Septmber 2021 im Münchner Werkstattkino stattfand.

Zu Gast: SABRINA SCHMATZ!!



Die in München geboren und aufgewachsen Zeichnerin ist fest in der Comic-Szene verankert.

Ihre ersten gedruckten Erfolge erzielte sie in Form von Kurzgeschichten beim Fireangels Verlag erzielt. Es folgten weitere Illustrations- und Comic-Aufträge, u. a. für das Magazin Widescreen sowie für Comic-Anthologien.

Mit München 1945 startete Sabrina ihr erstes großes Comicprojekt unter der Obhut des Schwarzen Turm Verlags.

Die Türme der Frauenkirche stehen 1945 noch, doch ansonsten liegt München großteils in Trümmern. Vom Himmel fallen Flugblätter, auf denen die US-amerikanischen Truppen ihren Einmarsch in die Stadt ankündigen und die Bürger dazu auffordern Vernunft zu bewahren und keinen Widerstand zu leisten.

Vor diesem Hintergrund empfindet die 21-jährige Krankenschwester Konstanze den Einmarsch der US-Truppen durchaus als Befreiung und verliebt sich in den jungen amerikanischen Sanitätssoldaten Daniel Stevens…



Mittlerweile liegen alle sechs Bände von München 1945 vor und der der Carlsen Verlag hat eine zweibändige gebundene Gesamtausgabe gestartet.

COMICS LESEN!

Fester Bestandteil des Programms ist die Expertenrunde “Comics lesen!“ die sich als Prüfstand für Neuerscheinungen versteht.

Regelmäßig und kontrovers diskutierte Gastgeber Heiner Lünstedt in lockerer Runde über aktuelle Comics. Diesmal waren Rainer Schneider (Comicaze) und Michael Khambekar zu Gast.

Diese Comics standen zur Debatte:

Der hyperaktive Lewis Trondheim präsentiert mit KARMELA KRIMM (Schreiber & Leser) eine ungewöhnliche Ermittlerin.

Hier die Wertung:

Nachdem bereits Zyklotrop, der Gegenspieler von SPIROU, eine eigene Serie bekam, erlebt jetzt auch der junge Graf von RUMMELSDORF bei Carlsen eigene Abenteue. In Der Patient A findet er 1941 heraus, dass die Nazis, an einer schrecklichen Droge arbeiten, die kriegsentscheidene Wirkung haben kann.

Hier die Wertung:

Andreas Baum informierte im Anschluss an die Diskusion über die historischen Hintergründe des Rummelsdorf-Comics Patient A. Zitat: „Hätte ich nicht kürzlich das Buch „der totale Rausch“ von Norman Ohler gelesen, hätte ich beim Anlesen dieses Albums vermutlich gedacht: was für ein überzogener Unsinn. Und ein Medikament namens „Pervitin“??!

Dass (und in welchem Umfang!) im Dritten Reich Drogenmissbrauch betrieben wurde, war mir (selbst Arzt) in diesem Ausmaß nicht bekannt. So waren z.B. tatsächlich Pralinen zu kaufen, die Metamphetamin enthielten, Kokain und sogar Heroin gingen in den zwanziger Jahren über den Apothekentresen wie Aspirin.“

Trickfilmklassiker

Matthias Schäfer präsentierte wieder ausgewählte und besonders lustige Trickfilm-Klassiker.

Der nächsten Termin ist der 24. Oktober 2021.

