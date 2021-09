Comic Café am 25.07.2021

Hier einige Impressionen von meinem Comic Café, das am Sonntag den 25. Juli 2021 im Münchner Werkstattkino stattfand.

Zu Gast: Tracht Man-Zeichner CHRIS KLOIBER!



Chris Kloiber lebt und arbeitet in Bamberg. Er ist der Chef und der umtriebigste Zeichner und Autor bei Plem Plem Productions.

Er hat so unterschiedliche Titel geschaffen wie The Changer, Dopey & Horst, Sanchez, Into the Mirror, Shark Farmer. Die Hälfte davon nicht nur als Autor, sondern auch als Zeichner, Kolorist und Letterer.

Der größte Erfolg von Chris ist TRACHT MAN, der bayerische Superheld. Dieser trägt natürlich eine Lederhose, hat eine Knödel-Kanone und lebt in einem Luftschiff namens Oktoberfestung. Tracht Man kämpft u. a. gegen den riesengroßen Saupreiss, der eine Pickelhaupe auf dem Kopf hat, und tritt auch an, um das Oktoberfest zu retten.

Chris Kloiber gelang es prominente Comic-Künstler dazu zu bewegen alternative Titelbilder für seine Tracht-Man-Hefte zu zeichnen. Eine echte Augenweide sind die Variant-Cover von Romano Molenaar (Storm, X-Men) und von Batman-Legende Neal Adams (Superman vs. Muhammad Ali). Mittlerweile gibt es sogar bereits eine Action-Figur von Tracht Man!

COMICS LESEN!

Fester Bestandteil des Programms ist die Expertenrunde “Comics lesen!“ die sich als Prüfstand für Neuerscheinungen versteht.

Regelmäßig und kontrovers diskutiert Gastgeber Heiner Lünstedt in lockerer Runde über aktuelle Comics. Diesmal waren Michael Khambekar, Rainer Schneider und Igor Barkan zu Gast.

Diese Comics stand zur Debatte:

Vier Jahre nach Der Mann, der LUCKY LUKE erschoss, erscheint mit WANTED eine weitere Hommage von Matthieu Bonhomme (Der Marquis von Anaon, Texas Cowboys) auf den Mann, der schneller als sein Schatten schießt.

Hier die Wertung:

In der Trilogie Das Schicksal der Winczlav erzählen Jean Van Hamme und Philippe Berthet die Vorgeschichte von LARGO WINCH.

Hier die Wertung:

60 Jahre Marvel Comics Universe

Bis zum 30. September 2021 feiert das Comicfestival München im Amerikahaus mit einer umfassenden Präsentation von 190 Originalzeichnungen, das neues Superhelden-Zeitalter, das 1961 mit dem Erscheinen von Fantastic Four # 1. begann.

Wir zeigten einen Film, in dem Kurator Michael Kompa die Highlights der Ausstellung präsentiert.

Trickfilmklassiker

Matthias Schäfer präsentierte wieder ausgewählte und besonders lustige Trickfilm-Klassiker.

Der nächsten Termin ist der 19. September 2021.

