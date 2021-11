Der 30-jährige Brice ist immer gut drauf und allgemein beliebt im ebenso sonnigen Nizza. Als “Brice de Nice“ veranstaltet er regelmäßig luxuriös ausgestattete Partys in der Villa seines Vaters. Ansonsten lebt er sorglos in den Tag hinein, zitiert beständig aus seinem Lieblingsfilm Gefährliche Brandung und hält sich für einen begnadeten Surfer. Doch leider gibt es am Mittelmeer keine richtige Brandung.

Das Leben von Bruce gerät aus den Fugen als sein schwerreicher Vater verhaftet wird und Bruce schlagartig ohne Geld und Freunde dasteht. Außerdem muss er bei einem Surfwettbewerb in Biarritz auch noch feststellen, dass er überhaupt kein Talent zum Wellenreiten hat…

In letzter Zeit fanden französische Komödien ohne Arthouse-Touch hierzulande kaum noch ihr Publikum. Daher traute auch kein deutscher Verleiher der gallischen Erfolgskomödie Brice de Nice über den Weg, die in der Grande Nation satte 4 Millionen Kinobesucher erreichte und mit Brice 3 gab ein Jahr später sogar eine direkte Fortsetzung,

In unseren Kinos hätte das Werk durchaus Chancen gehabt, denn der Humor ist zwar oft etwas platt aber mindestens so universell (und meist auch noch entwaffnend) wie in den Frühwerken von Jim Carrey oder Adam Sandler. Der sympathische Jean Dujardin trägt nicht nur im wirklichen Leben einen fast so lustigen Namen wie “Brice de Nice“, sondern hat auch noch wirklich gute Fratzen im Angebot, Der Darsteller startete danach durch mit den OSS 117-Filmen und seiner Oscar-prämierten Hauptrolle in The Artist.

Unter dem Titel Cool Waves erlebt der Film seine Premiere auf DVD. Die deutsche Synchronisation ist zum Glück sehr solide, bleibt bei der Sache und bemüht sich nicht (wie seinerzeit bei der französischen Erfolgskomödie Die Zeitritter) noch einen drauf zu setzen. Insgesamt kann Cool Waves somit allen Freunden von rustikalen Komödien im Stil der (frühen) Farrelly-Brothers durchaus ans Herz gelegt werden.

Extras der schon lange vergriffenen und hoch gehandelten DVD von Ascot Elite: Vier Making Ofs (ein Beitrag ist doppelt insgesamt 17:09 min, wahlweise mit deutschen Untertiteln), Deutscher Trailer (1:22 min), 2 französische Teaser (0:37 min + 0:36 min), Bildergalerie (1:45 min)

