Corto Maltese: Tarowean – Tag der Überraschungen

Das allererste Bild mit Corto Maltese, am Anfang von Die Südseeballade, präsentiert ihn als Gekreuzigten auf einige Baumstämme gefesselt, hilflos im Pazifik treibend. In keiner Geschichte von Hugo Pratt wird erzählt, wie es zu diesem ungewöhnlichen Heldenauftritt kam.

Spontan fällt mir als Vergleich nur der Erstauftritt von Jack Sparrow in Fluch der Karibik ein – interessanterweise auch er ein Pirat. Der neue Band, Tarowean, geht genau dieser Frage nach, die seit über 50 Jahren die Fans beschäftigt. Er ist der 15. der Reihe und – nach Unter der Mitternachtssonne und Äquatoria der dritte des Duos Juan Diaz Canales & Rubén Pellejero. Konkret schließt die letzte Seite von Tarowean an die erste der Südseeballade an.

Die Handlung setzt 1912 ein, am 1. November, also ein Jahr vor Beginn des Erstlingswerks. Und was den Christen ihr Allerheiligen oder Halloween ist und den Kelten ihr Samhain war, entspricht in Malaysia dem Tarowean, den Tag der Überraschungen. Mit von der Partie ist der Widerling, Mörder und Freundfeind Cortos, der russische Seemann Rasputin.

Kurz vor dem Großen Krieg reichen die Machtbestrebungen der europäischen Kolonialmächte bis zur anderen Seite der Erdkugel. Die Staaten interessieren sich für Rohstoffe, Ausbeutung und Hegemonie, die Menschen für Stolz, Macht und Überheblichkeit. Wie so oft in den Erzählungen des maltesischen Freidenkers, sind Auftritte zeitgenössischer Personen in die Handlung eingebettet und mit einem kräftigen Schuss Ironie gewürzt. Abgerundet wird das Menü mit einer tragischen Liebesbeziehung und der blutgetränkten Vorgeschichte des Mönchs der Insel La Escondida.

Am Schluss wissen wir, warum der Kapitän ohne Schiff einsam im Pazifik treibend gefunden wurde. Aber Juan Díaz Canales verrät noch mehr, wir wissen jetzt ebenso, dass er seine Rettung vorausgesehen hat. Corto wusste, dass der 1. November auch der Tag des Heiligen Caesarius ist, der in Afrika als Retter der Ertrinkenden angerufen wird.

So kennen wir jetzt den Anfang und Ausgangspunkt – was uns leider gar nichts nützt, denn weiterhin sind wir gebannt vom Leben dieses ungewöhnlichen Piraten, dessen Geschichten vor hundert Jahren spielen und uns so aktuell berühren. Corto Maltese vermittelt überaus glaubhaft, dass wir gar nichts wissen.

Rainer Schneider

