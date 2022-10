Cosey: Der Buddha des Himmels

2005 führte uns der Schweizer Cosey (Auf der Suche nach Peter Pan) einmal mehr in die mystische Bergwelt Tibets und protestiert dabei dezent aber deutlich gegen die dortigen chinesischen Besatzer. Doch diesmal steht nicht Coseys Serienheld Jonathan im Zentrum des Geschehens, sondern ein junger Brite namens Gifford Millicent Cardboard Jr., der aufgrund seiner Antipathie gegenüber einer gewissen schleimigen Mahlzeit schlicht “Porridge“ genannt wird.

Dieser weilt Anfang der 60er-Jahre mit seinen Eltern in Kalkutta und hat es – obwohl er Beatles-Fan ist – nicht allzu eilig nach England in sein Elite-Internat zurückzukehren. Aus Abenteuerlust folgt er dem Gärtner seiner Familie, der Verwandte in Tibet besuchen will. Ein Autounfall an dem möglicherweise ein Yeti beteiligt ist (Tim in Tibet lässt grüßen) führt zu schicksalhaften Begegnungen.

Porridge trifft auf tibetanische Mönche und ein von diesen als göttliche Reinkarnation angebetetes Mädchen namens Llahl, das den Standort einer wertvollen Buddha-Statue kennt aber auch das Herz von Poridge erobert. Zwar kehrt dieser schließlich nach England zurück und siedelt sich später in New Hamshire an. Doch als er 1976 in einem Zeitungsartikel über Llahl liest, zieht es ihn sofort wieder zurück ins Himalaya.

Ohne sich zu wiederholen schwärmt Cosey einmal mehr von der asiatischen Bergwelt, der dortigen Lebensart, der buddhistischen Religion und der Popmusik aus seiner Jugendzeit. In den für ihn typischen klaren, schönen und unverwechselbaren Bildern erzählt er im ruhigen Tempo eine spannende Geschichte über Liebe und Selbstfindung. Salleck präsentiert die zweiteilige Miniserie als Hardcover-Gesamtausgabe. In dieser liebevoll editierten Form wäre eine Cosey-Gesamtausgabe wünschenswert, ja dringend erforderlich.

