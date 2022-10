Cosey: Jonathan # 14 – Sie oder: Zehntausend Glühwürmchen

Jonathan treibt sich weiterhin eher ziellos in Asien herum. Auch in Burma, wo er bei einem höchst originellen buddhistischen Mönch namens Bruder Klarheit in die Lehre gegangen ist, erreichen ihn – trotz des Militärregimes – immer noch sehr lange Briefe von seiner amerikanischen Freundin Kate. Doch Jonathan hat das Gefühl, dass er bald eine für ihn wichtige Begegnung haben wird, möglicherweise mit der Frau seines Lebens. Es kommt zwar so ähnlich, aber doch ganz anders…

In sehr unregelmäßigen Abständen setzt der Schweizer Bernard Cosendai alias Cosey seine 1975 begonnene Serie um den eher passiven Weltenbummler und Himalaya-Fan Jonathan fort. Sieben Jahre nach dem vorherigen Band Der Geschmack des Songrong liefert Cosey diesmal eine sich sehr langsam entwickelnde Erzählung, die fast komplett auf Dialoge verzichtet und stattdessen durch lange Prosapassagen und klare Zeichnungen Einblicke in die Gedankenwelt der Hauptfigur und die Schönheiten Asiens bietet.

Das ist zwar alles ganz schön heftig auf dem 70er-Jahre-Hermann-Hesse-Selbstfindungstrip, doch es ist zu bewundern mit welch einer Konsequenz und ohne Rücksicht auf Zeitströmungen Cosey seine alles andere als antiquiert anmutende Serie durchzieht. Mit dem 17. Band Der Weg nach Yeshe erschien 2021 der letzte Band von Coseys Himalaya-Saga.

