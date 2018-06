Craig Thompson: Blankets

Woran denken wir wirklich gerne zurück?!? Der Moment wo im Fußball der Lieblingsverein aufstieg, abstieg, gerade noch vor dem Abstieg gerettet wurde und dann halt doch wieder mal abstieg. Erfolge in Beruf oder Prüfungsphasen, historische Ereignisse?!? Alles prägende Momente aber über allem steht dann doch die erste große (hoffentlich auch erfüllte) Liebe. Ein Augenblick der sofort mit einem Feuerwerk an Gefühlen, Bildern, Empfindungen assoziiert wird, als solches überrascht es sehr wenn sich der 29–jährige, amerikanische Comic-Künstler Craig Thompson (Habibi) gerade diesem für jeden sehr individuellem Thema mit seinem Comic Blankets widmet.

In der erschreckend ehrlichen Tradition des autobiographischen Comic-Romans eines Joe Matt enthüllt Craig seine Kindheit, über die Pubertät bis hin zu dem Moment der ersten großen Liebe. Voller enormer Sensibilität beschreibt er das gemeinsame Aufwachsen mit seinem kleineren Bruder, die extrem christlich geprägte Erziehung durch seine Eltern, bis hin zum alles entscheidenden Ferienausflug in ein christliches Feriencamp. Während er zuvor oft als Außenseiter galt, trifft er plötzlich SIE – seine erste Liebe Raina. Diese Darstellung ist sowohl erzählerisch als auch graphisch so meisterlich, dass es automatisch zur eigenen Reflexion anregt. War es nicht umwerfend schön – das erste Date, die erste Berührung, der erste Kuss und das erste Kuscheln?!?

Mit dem Seelen-Zwilling wirkt das Leben plötzlich unkompliziert und selbst das schwierige Umfeld, die räumliche Entfernung zwischen den Liebenden sowie familiäre Extremsituationen erscheinen irgendwie regelbar und nebensächlich.

Die Titelbezeichnung Blankets kann hierbei vielseitig interpretiert werden. Meint Craig etwa die charakteristische Decke / einen Quilt, den er von Raina geschenkt bekam, das gemeinsame Einkuscheln in eine Bettdecke, eine geschlossene Schneedecke (ein immer wiederkehrendes Motiv der Erzählung) oder die Schutzhülle der Verdrängung, wenn sich Liebe in Schmerz wandelt. Von allem etwas und doch findet jeder Leser sicherlich sein eigenes Blanket.

Nicht ohne Grund hat der große Comic-Autor Brian Michal Bendis, Craig Thompson als einen der wahrhaftig Großen in der Comicwelt bezeichnet – was auch bei der Verleihung der Eisner–Awards auf dem Comic Con in San Diego entsprechend gewürdigt wurde und Thompson dort gleich zweifach prämiert wurde. Blankets ist ein Meisterwerk und berührt so sehr wie kaum eine andere Erzählung über zwischenmenschliche Ereignisse (egal in welchem Medium). Dabei schafft es Craig Thompson mit seiner Geschichte zu fesseln und aufzuwühlen, ohne dabei in schwülstigen Kitsch abzudriften. Das Ergebnis ist ein Comic-Roman, der sowohl Frauen als auch Männern, die eine oder andere Träne aus dem Knopfloch leiern wird.

Trotz der großen Lorbeeren, ist Craig Thompson nicht nur ein herausragender Comic-Künstler sondern auch ein wahnsinnig netter und aufmerksamer Kerl geblieben. Falls aber den Sammler von Comic-Originalen die fantastische Graphik von Blanket “fasziniert, wird es doch (zum Glück) keine weiteren Sammlungen mehr schmücken. Craig Thompson bedauert es selbst am meisten, dass er vor seinem derzeitigen Ruhm einige Prachtstücke seines Schaffens zur Beschaffung von Lebensmitteln veräußern musste. Zum Glück haben die Comic-Kritiker und -Verleger sein herausragendes Talent erkannt, so dass dieses hervorragende graphische und erzählerische Meisterwerk im Original nicht weiter zerstückelt werden muss.

Nachdem Blankets zunächst bei Speed erschien, brachte Carlsen eine prachtvolle neu übersetzte Hardcover-Edition heraus. In Zeiten von Computerspielen und Mangas erscheint die Veröffentlichung einer autobiographischen, amerikanischen Liebesgeschichte ungewöhnlich und riskant. Aber wer Blankets in die Finger bekommt, erkennt die zeitlose Klasse dieser Comicerzählung und wird es den Verlegern danken.

Michael Kompa

