Arnold Schwarzenegger hat es vor einer Ewigkeit mit “Kindergarten Cop“ vorgemacht und auch Vin Diesel fuhr nicht schlecht als der Muskelmacho in “Der Babynator“ verzweifelt versuchte eine Horde Kinder zu bändigen. Dwayne „The Rock“ Johnson hingegen bekommt es in “Daddy ohne Plan“ nur mit einer einzigen Göre zu tun. Er spielt den erfolgreichen Profi-Footballer Joe Kingman, der plötzlich damit konfrontiert wird, dass eine alte Liebschaft ihm seine Vaterschaft verschwiegen hat.

Plötzlich steht die kleine Peyton vor der Tür von der überdimensionalen Junggesellenbuden ihres entsetzten Vaters, die angefüllt ist mit Trophäen und Elvis-Erinnerungsstücken. Es fällt nicht weiter schwer sich auszumalen, was nun folgt: Peyton bringt Unruhe in Kingmans Leben aber natürlich auch Sinn und Herz in das achso traurige Dasein eines millionenschweren Sportprofis. Ebenfalls wenig überraschend ist, dass grade als sich Kingman an die nervige Kleine gewöhnt hat, diese ihm wieder weggenommen werden soll…



Ähnliche Geschichten haben wir schon einige Male deutlich nervtötender erzählt bekommen. Gegenüber Vin Diesel ist The Rock eine echte Charmegranate, und wenn der klobige Kerl als Baum in einer Kinder-Ballettaufführung herumhüpft, ist nicht gerade Langeweile angesagt. Eine Szene in der The Rock seine lustig wackelnden Brustnippel auffordert “den Quatsch“ sein zu lassen, ist fast schon das Eintrittsgeld wert. Jenen Eltern, die “Daddy ohne Plan“ mit ihren lieben Kleinen sehen müssen, kann somit durchaus Entwarnung vermeldet werden.

