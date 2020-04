Thomas Jane dürfte Comic-Freunden hauptsächlich, dadurch bekannt sein, dass er 2004 im Kino als Marvels The Punisher gegen einen von John Travolta gespielten Gangsterboss antrat. Doch Jane ist auch als Autor und Verleger in der Comic-Branche tätig.

Tab Murphy schrieb für Janes Verlag Raw Studios eine Story namens Dark Country. Diese gefiel Thomas Jane so gut, dass er ein Drehbuch daraus machte und dieses 2009 mit sich selbst in der Hauptrolle verfilmte. Seine volle Wirkung entfaltet der stilvoll mit Hellboy Ron Perlman in einer wichtigen Nebenrolle in Szene gesetzte Film in der 3D-Version.

Die Geschichte um ein frisch vermähltes Paar, das nach einer überstürzten Heirat in Las Vegas zu einer Autofahrt durch die Wüste aufbricht. Gina und Dick haben dort seltsame Erlebnisse, die mit einer überraschenden Schlusspointe im Stile der EC-Comics enden.

Nach Fertigstellung des Films fragte Thomas Jane den Schweizer Comic-Künstler Thomas Ott (Cinema Panopticum, Greetings from Hellville), von dessen Werk Dead End er sehr angetan war, ob dieser bereit wäre Tab Murphys Geschichte zu adaptieren.

Ohne den Film gesehen zu haben, setzte Ott die Geschichte in seiner markanten Schabtechnik auf 51 wortlosen Seiten als schwarzweißen Comic um. Das bei der Edition Moderne erschiene Resultat bereitet auf eine völlig andere Art mindestens ebenso viel schauriges Vergnügen wie der Film.

„Dark Country“ als Comic bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dark Country“ in 3D als französische Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Dark Country“ bei ebay kaufen, hier anklicken