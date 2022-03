Der Wissenschaftler Dr. Peyton Weston arbeitet an der Entwicklung einer synthetischen Haut. Als Gangster sein Labor in die Luft sprengen, wird er schwer verletzt. Zwar rettet eine Gehirnoperation sein Leben, doch danach ist er nicht mehr derselbe.

Dr. Peyton ist tot, Darkman lebt. Ein Schattengeschöpf mit tausend Gesichtern, gnadenloses Monster im Dunkel. In ihm brennt die Wut auf das Böse, das sein Leben zerstört hat. Das Phantom der Rache…

Es ist schon erstaunlich wie sich die Zeiten ändern. In den 90er-Jahren wurde Darkman in Westdeutschland indiziert und für TV-Ausstrahlungen um einige gewalttätige Szenen gekürzt. Dies lag sicher auch daran, dass Sam Raimi nach seinen Tanz der Teufel-Filmen einen schlechten Ruf als Splatter-Regisseur hatte. Anschließend drehte Raimi wohlfeilen Mainstream wie die Spider-Man-Trilogie oder den Disney-Film Die fantastische Welt von Oz. Wohl auch daher gab die FSK bei einer Neubeurteilung Darkman ab 16 Jahren frei.

Die Geschichte die Raimi erzählt ist purer Trash und daher verwundert die Besetzung der Hauptrollen ein wenig. Doch geschadet hat der Film weder Frances McDormand, die anschließend Oscars für ihre Hauptrollen in Fargo, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und Nomadland erhielt, während Liam Neeson in Spielbergs Schindlers Liste brillierte. Darkman macht mit seiner ungebremsten Fabulierfreude, seinen Mut zu Trivialitäten aller Art – seien sie romantisch oder splattrig – auch heute noch sehr viel Spaß.

Die 2-Disc-Steelbook-Edition von Koch Films enthält neben dem 95-minütigen Hauptfilm (wahlweise mit Audiokommentar mit Kameramann Bill Pope ohne deutsche Untertitel) noch dieses Bonusmaterial: Neue Interviews mit Liam Neeson (7:29 min), Frances McDormand (10:50 min), Larry Drake (15:59 min), Maskenbildner Tony Gardner (13:21 min), Neue Featurettes “Henchmen Tales“ (12:57 min), “Dark Design“ (16:46 min) und “Sense of Scale“ (16:04 min), Unveröffentlichter Pilotfilm zur nie realisierten TV-Serie (22:17 min), Making of von 1990 (6:27 min), Featurette von 1990 (9:04 min), Archiv-Interviews mit Sam Raimi (23:09 min), Liam Neeson (28:02 min), Frances McDormand (20:43 min) und Colin Friels (12:41 min), Galerie mit 62 Bildern, Deutscher Trailer (2:23 min), Zwei US-Trailer (2:09 min + 1:47 min), Zwölf TV-Spots (insgesamt 4:24 min)

