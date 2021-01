Darwyn Cooke: Parker

Nachdem Donald E. Westlake alias Richard Stark “diesen Mistkerl namens Parker“ erfunden hatte, kam er “nicht umhin, ihn zu mögen“, denn “er war so gradlinig und klar“. Daher musste der Autor niemals darüber nachdenken, was dieser „als nächstes tun würde.“ Der dadurch entstandene an eine Naturgewalt erinnernde Drive ist die Triebfeder der vierundzwanzig Parker-Romanen, die Stark von 1963 bis zu seinem Todesjahr 2008 verfasste.

Der Mann ohne Vornamen plant meisterliche Einbruchs-Coups. Wenn er dabei von einem seiner Komplizen betrogen wurde, ging er skrupellos seinen Weg der Rache und schreckte auch vor Mord nicht zurück. Es ist den Büchern anzumerken wie viel Spaß es Richard Stark macht, in die Haut eines Mannes zu schlüpfen, der sich kein bisschen an die Regeln unserer Zivilisation hält und oftmals trotzdem nicht unmoralischer wirkt als die Menschen mit denen er sich anlegt.

Richard Starks erster Parker-Roman The Hunter wurde gleich zweimal verfilmt. 1967 von John Boorman unter dem Titel Point Black. Die Hauptfigur trägt hier allerdings den Namen “Walker“ und wurde von Lee Marvin verkörpert, während Richard Stark eher Jack Palance als Parker bevorzugt hätte. 1999 wurde The Hunter von Brian Helgeland als Payback adaptiert, danach allerdings gnadenlos durch Nachdrehs und Schnitte entschärft. Parker hieß damals „Porter“ und wurde von Mel Gibson verkörpert. Erst Jason Statham war es 2013 in Parker vergönnt, tatsächlich den Parker zu spielen.

Der Comiczeichner Darwyn Cooke (Batman – Ego, Justice League: The New Frontier, Before Watchmen: Minutemen) ist ein großer Fan der Bücher von Richard Stark und ihm gelangen vier sehr stylische Adaption der Parker-Romane. Cookes mit wenigen selbstbewussten Strichen in schwarzweiß und unter dem Einsatz der Schmuckfarbe Blau entstandenen Bilder sind pure Atmosphäre.

Oft kommt Cooke dabei ganz ohne Texte aus, aber gelegentlich übernimmt er auch einige besonders markante Prosa-Sequenzen direkt aus den Romanen. Das hochspannnende Resultat stammt aus jenem Niemandsland irgendwo zwischen Schriftstellerei, Cartoon und Spielfilm aus dem die besten Comics herkommen.

Bei uns sind bisher die Cooke Adaptionen von The Hunter und The Outfit beim Eichborn Verlag erschienen. Bisher gab es noch keine deutschen Veröffentlichungen von The Score und The Slayground. Doch bei Schreiber & Leser erscheinen als „Martini-Editon“ in zwei luxuriös aufgemachten Hardcover-Bänden alle Parker-Adaptionen des 2016 verstorbenen Darwyn Cooke.

