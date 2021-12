Ein Jahr nachdem Boba Fett in der zweiten Staffel von The Mandalorian eine wichtige Rolle spielte, bekam er auf Disney+ eine eigene Serie. Der Kopfgeldjäger trat erstmals 1978 in einer animierten Episode des berüchtigten Star Wars Holiday Special auf.

Der Charakter hatte anschließend einen kurzen Auftritt in Das Imperium schlägt zurück, als er den in Karbonit eingefrorenen Han Solo abtransportierte. In Die Rückkehr der Jedi-Ritter kam Boba Fett scheinbar auf Tatooine ums Leben, als er in die Grube von Carkoon stürzte, in der ein Sarlacc hauste..

Wie schon in The Mandalorian wird Boba Fett vom Neuseeländer Temuera Morrison (Aquaman) verkörpert, der in Episode II als Jango, der Vater des Kopfgeldjägers, zu sehen war.

Raffiniert verschachtelt erzählt der Auftakt von Das Buch von Boba Fett wie sich die Hauptfigur aus der Grube von Carkoon befreien kann, den Respekt eines Tusken-Stamms erringt, ein wie von Ray Harryhausen designtes Monstrum besiegt und gemeinsam mit seiner Kollegin Fennec Shand (Ming-Na Wen aus Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) das Erbe von Jabba the Hutt antritt…

Produziert wurde Das Buch von Boba Fett von Jon Favreau (Iron Man, Der König der Löwen) gemeinsam mit dem Star-Wars-Animations-Guru Dave Filoni und Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn), der den Pilotfilm rasant in Szene setzte. Genau wie The Mandalorian gelingt es auch dieser Serie sehr gut den Geist der klassischen Star-Wars-Filme einzufangen.

